По словам Талерса, за годы жизни в Великобритании, Франции и поездок по Западной Европе он пришел к выводу, что «европейская культура умирает» из-за недальновидной миграционной политики.
«Проблема в культуре, а не в цвете кожи», — пишет он. В качестве примера Талерс вспоминает о жизни в Бостоне, где каждое утро его встречала владелица индийского магазина с приветствием: «Good morning, darling!». По его словам, он был бы только рад видеть таких людей и в латвийских городах.
При этом автор отмечает, что встречал и агрессивных белых мигрантов, злоупотребляющих алкоголем или совершающих преступления. По его мнению, дело не в происхождении человека, а в готовности соблюдать нормы общества, в которое он приезжает.
Посмотреть в Threads
Талерс утверждает, что значительная часть мигрантов, прибывающих сегодня в Европу, «не стремится интегрироваться», а, наоборот, пытается навязать окружающим собственные культурные нормы.
«Поэтому небрежное отношение к контролю за иммиграцией является преступлением. Наше общество, только что пережившее советскую оккупацию, с крайне высокой долей нелояльных к нашей стране элементов, с негативной демографической ситуацией, высоким уровнем нетерпимости и другими уже существующими негативными явлениями, чрезвычайно чувствительно. Если даже в Великобритании, Франции и других европейских странах иммигранты представляют проблему, то для нас эта ситуация особенно опасна. Есть часть общества, которая немедленно называет любую критику в этой области расизмом, ксенофобией и всякими иностранными словами, в то время как слово «национализм», благодаря которому, собственно, и было создано латвийское государство, воспринимается как ругательство», — жалуется писатель.
По его мнению, неконтролируемая миграция может иметь «фатальные последствия», а Европа уже стала тому примером.
В завершение публикации Талерс привел личный пример из Парижа, где, по его словам, несколько лет назад ему пришлось идти на рождественскую службу в церковь под охраной вооруженной полиции. Он выразил надежду, что подобная ситуация никогда не повторится в Латвии.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.