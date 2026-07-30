По словам Талерса, за годы жизни в Великобритании, Франции и поездок по Западной Европе он пришел к выводу, что «европейская культура умирает» из-за недальновидной миграционной политики.

«Проблема в культуре, а не в цвете кожи», — пишет он. В качестве примера Талерс вспоминает о жизни в Бостоне, где каждое утро его встречала владелица индийского магазина с приветствием: «Good morning, darling!». По его словам, он был бы только рад видеть таких людей и в латвийских городах.