«Пока вовсю раскручивается истерия вокруг мигрантов и по улицам патрулируют народные дружинники, хочу обратить внимание на то, насколько сексуальные домогательства нормализованы в нашем собственном обществе, — пишет Eliots Launags. — На каждой свадьбе и почти на каждом празднике обязательно найдётся какой-нибудь пожилой родственник или знакомый, который откровенно пристаёт к женщинам и несовершеннолетним девушкам. Все закрывают на это глаза, потому что «дядя просто выпил» и «ничего такого» он вроде бы не делает. Жертвы стараются держаться от него подальше и молчат, поскольку знают: если начнёшь возмущаться, виноватой в итоге окажешься ты сама.
Да, среди иммигрантов наверняка тоже есть сексуальные насильники — почему бы им не быть. О так называемой «культуре изнасилований» в Индии написано немало. Но пока я не знаю ни одной женщины, которая жаловалась бы именно на них. Зато почти у каждой моей знакомой есть история о том, как к ней приставал человек из собственного окружения — родственник, знакомый семьи или семейный друг.»
Надо сказать, что многие пользователи поддержали автора. Одна комментаторша привела сразу две истории — и обе с участием местных мужчин:
«Однажды вечером, когда я возвращалась домой после концерта, ко мне подошла девушка из Индии и попросила о помощи: за ней шёл какой-то мужчина и приставал к ней. Местный, крупного телосложения. Когда он увидел меня, то ушёл за другую сторону дома. Я проводила девушку, но потом этот мужчина появился снова! Я побежала домой, даже не оглядываясь. »
«Была в Юрмале. На пляже палило солнце, я искала кабинку, чтобы побыстрее переодеться и намазаться кремом. Пришлось пройти мимо пяти занятых кабинок. Переоделась, но через некоторое время услышала мужской голос на русском языке: мол, выходите, мазаться кремом в кабинках нельзя, он всё видит. Когда я вышла, увидела загорелого здоровяка с золотой цепью на шее, который оказался не в состоянии найти себе другую кабинку. Зато приставать к женщинам — это, конечно, считается нормой, и за это ему ничего не будет. »
Многие комментаторы согласились, что проблема сексуальных домогательств со стороны хорошо знакомых людей в латвийском обществе действительно существует и о ней предпочитают не говорить.
Одни писали, что практически каждая женщина хотя бы раз сталкивалась с подобным поведением, причём нередко последствия были весьма тяжёлыми.
Другие действительно вспоминали сельские праздники, свадьбы и семейные застолья, где «весёлые дядюшки» считают вполне естественным хватать молодых девушек за талию, лезть целоваться и отпускать двусмысленные замечания, а окружающие делают вид, что ничего особенного не происходит.
Звучало и мнение, что латвийское общество гораздо снисходительнее относится к подобному поведению «своих» мужчин, чем принято признавать публично. Один из участников дискуссии добавил, что аналогичная снисходительность существует и по отношению к женщинам, которые позволяют себе недопустимое поведение в отношении мужчин и подростков.
Отдельные комментаторы подчёркивали, что проблему следует решать внутри семей — воспитывать девочек так, чтобы они не боялись давать отпор, а мальчиков и взрослых мужчин — уважительно относиться к женщинам.
Однако многие участники обсуждения сочли публикацию несправедливым обобщением.
Часть пользователей возмутила фраза о том, что подобный человек есть «на каждой свадьбе». По их мнению, это грубое преувеличение, которое оскорбляет большинство нормальных семей.
Другие заявили, что автор пытается отвлечь внимание от проблемы миграции, противопоставляя её внутренним проблемам общества. По их словам, «со своими стариками» латвийцы способны разобраться сами, тогда как массовая миграция несёт совершенно иные риски.
Некоторые сравнили публикацию с идеологической пропагандой, утверждая, что она так же несправедливо изображает латышские семьи, как, по их мнению, сторонники либеральной повестки изображают традиционную семью исключительно как среду насилия и алкоголизма.
Не обошлось и без иронии. Один из пользователей предложил «завезти два миллиона индийцев, а потом уже статистически сравнить, кто чаще пристаёт к женщинам».
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