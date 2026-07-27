Надо сказать, что многие пользователи поддержали автора. Одна комментаторша привела сразу две истории — и обе с участием местных мужчин:

«Однажды вечером, когда я возвращалась домой после концерта, ко мне подошла девушка из Индии и попросила о помощи: за ней шёл какой-то мужчина и приставал к ней. Местный, крупного телосложения. Когда он увидел меня, то ушёл за другую сторону дома. Я проводила девушку, но потом этот мужчина появился снова! Я побежала домой, даже не оглядываясь. »

«Была в Юрмале. На пляже палило солнце, я искала кабинку, чтобы побыстрее переодеться и намазаться кремом. Пришлось пройти мимо пяти занятых кабинок. Переоделась, но через некоторое время услышала мужской голос на русском языке: мол, выходите, мазаться кремом в кабинках нельзя, он всё видит. Когда я вышла, увидела загорелого здоровяка с золотой цепью на шее, который оказался не в состоянии найти себе другую кабинку. Зато приставать к женщинам — это, конечно, считается нормой, и за это ему ничего не будет. »