«Тогда всегда будут основания говорить, что политику не нравится та или иная страна, поэтому я думаю, что было бы более правильно, чтобы компетентные органы, которые проводят углубленную оценку этих террористических угроз, также предложили свое видение относительно общего числа иностранцев — сколько можно качественно отслеживать. И, конечно же, вопрос о том, к каким странам это вообще будет применяться», — сказал министр.

В настоящее время нехватка рабочей силы является одной из наиболее важных проблем, сказал глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс. По его мнению, иммиграционная политика должна учитывать не только политические лозунги, но и доступность рабочей силы:

«Если мы начнем с того, что квота распространяется на определенные национальности и существуют другие ограничения, то мы должны понимать, что экономическая структура Латвии такова, какова есть, и лица, принимающие решения, должны обосновать перед работодателями, как можно обеспечить выживание бизнеса. Потому что если работников нет, то от ответственных учреждений мы ожидаем, как можно будет обеспечить их в достаточном количестве и надлежащего качества».