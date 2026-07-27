26 июля в Государственную полицию поступила информация о том, что во время городского праздника в Приекуле между несколькими людьми возник конфликт, в результате которого один из мужчин получил тяжелые телесные повреждения.
На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали по подозрению в совершении преступления младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.
По факту случившегося в Государственной полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 125 Уголовного закона — умышленное причинение тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности виновного стали причиной смерти потерпевшего.
Материалы дела по подследственности будут переданы в Бюро внутренней безопасности для проведения дальнейшего расследования.
Как сообщает портал liepājniekiem.lv, погибшим оказался преподаватель Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, а также руководитель образовательной программы «Дизайн одежды».
Инцидент произошел возле Дома культуры Приекуле. По словам очевидцев, нападавший «убил его одним ударом».
Премьер-министр Андрис Кулбергс прокомментировал в социальных сетях трагический инцидент, произошедший в Приекуле.
«Трагическое происшествие в Приекуле недопустимо. Если было совершено уголовное преступление, ему будет уделено самое пристальное внимание со стороны правоохранительных органов.
Я обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который примет меры, чтобы дело было расследовано объективно и справедливо, а виновный понес ответственность.
Никакой снисходительности и никаких поблажек — особенно если в произошедшем замешан сотрудник полиции», — написал Кулбергс.
Нужно отметить, что на момент публикации никакой официальной информации о случившемся пока не было опубликовано. Однако в комментариях под публикацией премьер-министра утверждалось, что во время городского праздника полицейский якобы до смерти избил человека. Как известно, в минувшие выходные в Приекуле проходил День Икара.
Некоторые пользователи также называют имя и фамилию погибшего, однако до официального подтверждения эта информация оставалась на уровне комментариев в социальных сетях. По словам комментаторов, погибшим мог быть педагог. В соцсетях уже появляются многочисленные соболезнования.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.