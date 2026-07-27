На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали по подозрению в совершении преступления младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.

По факту случившегося в Государственной полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 125 Уголовного закона — умышленное причинение тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности виновного стали причиной смерти потерпевшего.