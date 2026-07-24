Люди рассказывают, что полиция стучала в двери и требовала немедленно собираться. Некоторым отдыхающим прямо на пляже сообщили, что нужно срочно вернуться в кемпинг, забрать вещи и уехать.

Огонь двигался настолько непредсказуемо, что пожарные защищали дома один за другим. На отдельных участках пламя поднималось на высоту около десяти метров.