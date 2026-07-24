Юг Европы охватили сильная жара и лесные пожары. Во Франции и Испании свои дома и места отдыха были вынуждены покинуть около 30 тысяч человек.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась на атлантическом побережье Франции, недалеко от Бордо и популярного залива Аркашон. Там огонь вспыхнул в густом сосновом лесу и всего за сутки прошёл более 3700 гектаров.
FRANCE | #ForestFire in #Gironde : an "apocalyptic fire" and a "hellish" situation, according to emergency responders who describe multiplying spot fires—"creating almost a full-blown fire each time." More than 5000 hectares have burned, and 15,000 people have been evacuated. pic.twitter.com/sWw2PnpEEl
— Nanana365 (@nanana365media) July 24, 2026
Из прибрежных районов эвакуировали свыше 18 800 человек. Среди них были жители, владельцы загородных домов и тысячи туристов, отдыхавших в кемпингах.
Люди рассказывают, что полиция стучала в двери и требовала немедленно собираться. Некоторым отдыхающим прямо на пляже сообщили, что нужно срочно вернуться в кемпинг, забрать вещи и уехать.
Огонь двигался настолько непредсказуемо, что пожарные защищали дома один за другим. На отдельных участках пламя поднималось на высоту около десяти метров.
#BREAKING | NEWS ⚠️
Major Air attacks dropping water and
fire retardants being used on the
massive wildfires burning in south western France near the Arcachon basin as the fire started in the village
of Saumos about 40 km west of Bordeaux pic.twitter.com/vGXyUM0B2O
— Todd Paron (@tparon) July 24, 2026
С огнём боролись 800 пожарных и четыре самолёта. Франция также попросила помощи у Евросоюза. На подмогу должны были направить самолёты и тяжёлые вертолёты из Хорватии, Португалии, Чехии и Словакии.
Несколько домов уже сгорели, однако сообщений о погибших не поступало.
Пожары подобрались и к району Кап-Ферре, который считается одним из самых дорогих и престижных мест отдыха во Франции. Там расположены виллы знаменитостей и миллионеров. Многие дороги были закрыты для обычного транспорта.
В Испании положение оказалось не менее тревожным.
Чрезвычайная ситуация была объявлена в районе Мадрида и провинции Авила. Из населённых пунктов пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек, а борьбу с огнём поручили в том числе военным подразделениям.
В одном из городов к западу от Мадрида свои дома покинули 3500 жителей. Сообщения об эвакуации людям рассылали прямо на телефоны.
Пожары бушевали сразу в нескольких регионах страны. С начала года в Испании уже выгорело почти 125 тысяч гектаров земли.
И всё это происходит на фоне экстремальной жары.
В испанской Мурсии температура достигла 44,7 градуса. В нескольких других городах были побиты июльские рекорды, столбики термометров поднимались до 42 градусов.
Но жара охватила не только сушу.
Аномально тёплой оказалась вода почти на 80 процентах поверхности Средиземного моря. В некоторых районах температура превышала средние показатели сразу на пять градусов.
Специалисты предупреждают, что высушенная почва, заброшенные сельские территории и заросшая растительность превращают леса в огромный запас топлива. Достаточно искры и сильного ветра, чтобы пламя начало распространяться с невероятной скоростью.
Причину крупного французского пожара ещё расследуют. По предварительной версии, огонь мог появиться во время расчистки зарослей с помощью специальной машины.
Местные жители вспоминают, что четыре года назад этот район уже пережил разрушительный пожар. Тогда выгорело более 30 тысяч гектаров, а эвакуировать пришлось около 50 тысяч человек.
Теперь история повторяется.
На пляжах всё ещё лежат полотенца, рядом стоят закрытые кемпинги, а в машинах туристов лежат наскоро брошенные чемоданы. Люди, которые приехали к морю отдыхать, ночью смотрят на огненное небо и ждут нового сообщения об эвакуации.
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