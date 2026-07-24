В 316 случаях были назначены денежные штрафы, а в 19 — вынесены предупреждения.
В 77 делах нарушителями оказались граждане третьих стран. В 71 случае штраф был выписан за недостаточное использование государственного языка при исполнении профессиональных обязанностей, а в шести — за невыполнение законных требований должностных лиц.
«Уважать государственный язык — значит уважать нашу страну и друг друга», — заявила директор VVC Инесе Мухка. Она призвала всех, особенно поставщиков услуг, ответственно относиться к использованию государственного языка в повседневном общении, подчёркивая, что сильный и всеобъемлющий латышский язык является общим пространством и объединяющей основой общества.
Как уже сообщалось, в четверг Сейм принял подготовленные депутатами партии «Новое единство» (JV) поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Поправки предусматривают значительное увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку.
Новые нормы повышают административные штрафы за нарушения правил использования государственного языка и ужесточают ответственность за неуважение к нему. Размер штрафов увеличен почти по всем статьям, регулирующим использование латышского языка.
Изменения касаются как физических, так и юридических лиц и направлены на профилактическое воздействие, чтобы укрепить уважение общества к государственным нормам, особенно к государственному языку.
Для физических лиц штрафы за различные нарушения повышены с 7–28 до 10–39 штрафных единиц. Для юридических лиц — с 28–140 (в отдельных случаях до 600 или 1000) до 39–1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения. Для должностных лиц — с 14–60 до 20–84 штрафных единиц.
Кроме того, в новой редакции 20-й статьи предусмотрена ответственность за явное неуважение к государственному языку и действия, направленные на умаление его статуса и значения. Штраф в этом случае составит от 20 до 400 штрафных единиц (ранее — от 7 до 140).
Одна штрафная единица равна пяти евро.
За последние годы VVC зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаев неиспользования государственного языка при исполнении профессиональных обязанностей. Действующие с 2020 года размеры штрафов больше не соответствуют экономической ситуации и актуальной языковой политике, считают в партии «Новое единство».
Руководитель фракции JV в Сейме Эдмундс Юревичс подчеркнул, что эти поправки — не просто репрессивный инструмент, а чёткая позиция государства о значимости государственного языка.
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