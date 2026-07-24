В 77 делах нарушителями оказались граждане третьих стран. В 71 случае штраф был выписан за недостаточное использование государственного языка при исполнении профессиональных обязанностей, а в шести — за невыполнение законных требований должностных лиц.

«Уважать государственный язык — значит уважать нашу страну и друг друга», — заявила директор VVC Инесе Мухка. Она призвала всех, особенно поставщиков услуг, ответственно относиться к использованию государственного языка в повседневном общении, подчёркивая, что сильный и всеобъемлющий латышский язык является общим пространством и объединяющей основой общества.