««Он никогда не жил в Латвии, он даже не говорит по-латышски». Это то, что мы все чаще слышим от латышских родителей в Великобритании, которых проинформировали об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ службе в национальной обороне.
Наши дети выросли в Великобритании, их школы, друзья и будущее здесь. Но в их паспортах по-прежнему написано «гражданин Латвийской Республики». И теперь этот паспорт сопровождается обязательством — 11 месяцев службы в армии.
Справедливо ли это по отношению к молодежи диаспоры? Это «плата за ассимиляцию» или долг перед родиной, который нельзя измерить километрами?
Мы — сообщество, которое защищает своих. Освобождение от службы до 2027 года возможно ТОЛЬКО в том случае, если Управление по гражданству и миграции зарегистрировало иностранный адрес. Многие этого не сделали. Давайте не позволим бюрократии разрушить планы нашей молодежи», — с таким призывом к подписчикам обратилась администрация группы «Форум латышей в Англии» в социальной сети Facebook.
В комментариях под публикацией многие пользователи заявили, что не готовы отправлять детей на службу в Латвию и рассматривают возможность отказа от латвийского гражданства. Или, по крайней мере, оплатить штраф за неявку.
«Ни один живущий в Великобритании мужчина из Латвии не обязан служить в латвийской армии. Наши мужчины скорее заплатят штраф, чем с помощью переводчика будут защищать Латвию только потому, что еще не успели сменить гражданство», — написала Антра.
Инесе из Ирландии сообщила, что их семья уже приняла решение отказаться от латвийского гражданства для детей с двойным гражданством.
«Так не должно быть. У молодых людей здесь своя жизнь: кто-то учится в университете, кто-то работает. Есть и те, кто уже живет отдельно от родителей в съемном жилье. Это означает, что они потеряют работу, учебу и арендуемую квартиру. Таким образом правительство Латвии пытается вернуть налогоплательщиков, но что оно может дать взамен? Ничего. Мы здесь, в Ирландии, решили отказаться от латвийского гражданства. По крайней мере те, кто родился здесь и имеет двойное гражданство. Мы ничего не должны», — написала она.
Лиене, живущая в Шотландии, рассказала, что ее дочь уже отказалась указывать в документах латышскую национальность.
«Пусть оставят в покое наших детей, которые уехали из Латвии и начали жизнь в другой стране. Правительству нужно было думать об этом 15 лет назад, а не сейчас придумывать принудительную вербовку в армию».
Еще одна участница обсуждения, Байба, резко раскритиковала саму идею призыва молодых людей из диаспоры, заявив, что власти вспоминают о соотечественниках лишь тогда, когда «военной машине нужно мясо».
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