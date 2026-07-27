«Ни один живущий в Великобритании мужчина из Латвии не обязан служить в латвийской армии. Наши мужчины скорее заплатят штраф, чем с помощью переводчика будут защищать Латвию только потому, что еще не успели сменить гражданство», — написала Антра.

Инесе из Ирландии сообщила, что их семья уже приняла решение отказаться от латвийского гражданства для детей с двойным гражданством.

«Так не должно быть. У молодых людей здесь своя жизнь: кто-то учится в университете, кто-то работает. Есть и те, кто уже живет отдельно от родителей в съемном жилье. Это означает, что они потеряют работу, учебу и арендуемую квартиру. Таким образом правительство Латвии пытается вернуть налогоплательщиков, но что оно может дать взамен? Ничего. Мы здесь, в Ирландии, решили отказаться от латвийского гражданства. По крайней мере те, кто родился здесь и имеет двойное гражданство. Мы ничего не должны», — написала она.