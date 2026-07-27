В конце июня Владимир Зеленский сообщил, что утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны», не приведя подробностей. Вскоре за этим последовало усиление ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), в том числе в глубине РФ, и атаки на склады маркетплейса Wildberries.

10 июля Зеленский объявил о создании подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — «командования дальнобойного влияния на Россию». «Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал», — отметил тогда украинский президент.