Для РФ становится проблемой стратегическая глубина тыла, «поскольку бóльшая часть российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга», отметил украинский президент. По его данным, только за 2025 год Силами обороны Украины «уже выполнено более тысячи огневых задач» на Урале, в Сибири и «других отдаленных от Москвы землях». Под удар попали «нефтяные объекты, критически важные военные производства, системно значимые объекты российской логистики».
«Главная цель — чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии за счет затруднений в производстве компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращения этой войны в «родную гавань», — подчеркнул Зеленский. «Все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром, были предоставлены», — добавил он.
«40-дневная операция влияния» на Россию
В конце июня Владимир Зеленский сообщил, что утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны», не приведя подробностей. Вскоре за этим последовало усиление ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), в том числе в глубине РФ, и атаки на склады маркетплейса Wildberries.
10 июля Зеленский объявил о создании подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — «командования дальнобойного влияния на Россию». «Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал», — отметил тогда украинский президент.
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