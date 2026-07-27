Зона осадков будет пересекать Латвию с запада. Начиная с морского побережья, во многих районах ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с и сильнейший дождь с грозой.
С 13:00 27 июля до 08:00 28 июля будет действовать желтое предупреждение.
⛈️ Šodien pēcpusdienā Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona — sakot ar jūras piekrasti, daudzviet gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām 15-17 m/s un stiprām lietusgāzēm.
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— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 27, 2026
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