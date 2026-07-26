По её словам, она не была в «Альфе» примерно год, и увиденное, точнее, услышанное там, похоже, вызвало у неё фрустрацию.
Она с матерью пошла за покупками — посмотреть платья, и была неприятно удивлена тем, что в трёх магазинах, которые они посетили, и в книжном магазине (с русскими книгами), с ними здоровались по-русски. «Всюду ко мне обращаются со словами «Здравствуйте!», Sveiki!» — говорит она. «Sveiki, мы находимся в Латвии!» — настаивает женщина в видео.
У неё вызывает недоумение, почему в Латвии до сих пор существуют русские книжные магазины, где даже открытку на латышском языке, как она утверждает, невозможно купить.
«Я люблю жить в Латвии со своим языком вокруг», — говорит героиня ролика в конце видео, добавив, что даже обед в Lido ситуацию не спасёт.
Что думает публика по этому поводу? Ну вот, например:
— Неважно, нравится тебе слово «здравствуйте» или нет. Но говорить «иди застрелись» по поводу обычного приветствия — это уже не просто мнение, это реально преувеличение. Если такая реакция кажется вам нормальной, то проблема явно не в слове «здравствуйте», а в отношении к людям. Если взрослый человек считает, что такие слова — нормальная реакция на обычную вежливость, то нужно бы пересмотреть свои взгляды на то, как вообще происходит общение с людьми.
— Факт таков, что многие русскоязычные отказываются говорить по-латышски, в том и проблема.
— Это будет шок для многих латышей, но половина населения этой страны — это русскоговорящие.
— 23,7% по официальной статистике от 2023 года.
— Это не означает, что они имеют право не уважать НАШЕ государство и НАШ язык.
— Английский — тоже язык колонизаторов, поэтому можешь смело начать перемены с себя, учитывая, как много ты сама замещаешь латышский язык английским.
— Конечно, извините, но если вы такой пламенный патриот, вам действительно не стоило ходить в русский книжный магазин; в конце концов, существует вероятность на 99%, что кто-то там с вами заговорит по-русски — это вполне логично. К тому же вы сами, говоря по-латышски, используете много английских слов (в этом видео вы сами использовали английский сленг), и вообще — большинство жителей Риги говорит и понимает по-русски, я в этом не вижу никаких проблем. Хорошо, что наши жители столь разносторонние и что в нашей стране так много разных языков.
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