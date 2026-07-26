«Я люблю жить в Латвии со своим языком вокруг», — говорит героиня ролика в конце видео, добавив, что даже обед в Lido ситуацию не спасёт.

Что думает публика по этому поводу? Ну вот, например:

— Неважно, нравится тебе слово «здравствуйте» или нет. Но говорить «иди застрелись» по поводу обычного приветствия — это уже не просто мнение, это реально преувеличение. Если такая реакция кажется вам нормальной, то проблема явно не в слове «здравствуйте», а в отношении к людям. Если взрослый человек считает, что такие слова — нормальная реакция на обычную вежливость, то нужно бы пересмотреть свои взгляды на то, как вообще происходит общение с людьми.