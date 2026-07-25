В настоящее время ответственные службы прочёсывают местность, чтобы убедиться, что полученная информация была верной.
Так как перемещение диких животных в городской среде может быть опасно как для людей, так и для самих животных, дума призывает рижан соблюдать осторожность и при виде медведя к нему не приближаться. Особо опасной может быть ситуация, если люди попытаются сфотографировать или приманить зверя. Медведица, защищающая детёнышей, может стать агрессивной, если ощутит угрозу.
«В Риге дикие животные время от времени забредают в населённые места. В таких ситуациях важнее всего сохранять спокойствие, не приближаться к животному и немедденно информировать ответственные службы. Призываем каждого вести себя ответственно, чтобы защитить себя и животных», — заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
При встрече с медведем Рижская дума призывает соблюдать следующие меры предосторожности:
— не приближаться к зверю, не пытаться его фотографировать или снимать на видео с близкого расстояния;
— не кормить животное и не пытаться его отпугнуть;
— если медведь находится поблизости, нужно сохранять спокойствие и медленно (не бегом) отступать;
— не разрешать детям приближаться к хищнику;
— собак нужно вести на поводке, потому что бегающее без поводка домашнее животное может спровоцировать медведя;
— находясь в автомашине, не выходить из неё, дать животному беспрепятственно уйти;
— по возможности предупредить других людей, которые находятся в этой местности;
— не оставлять в свободно доступных местах остатки пищи, открытые контейнеры для отходов.
Увидев медведя или другое крупное дикое животное в городе, нужно сразу же звонить в Госполицию по номеру 110, если зверь представляет непосредственную угрозу безопасности людей — по номеру 112.
Самоуправление также призывает не распространять непроверенную информацию в соцсетях и не мешать работе служб, не собираться в том месте, где находится животное.
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