Так как перемещение диких животных в городской среде может быть опасно как для людей, так и для самих животных, дума призывает рижан соблюдать осторожность и при виде медведя к нему не приближаться. Особо опасной может быть ситуация, если люди попытаются сфотографировать или приманить зверя. Медведица, защищающая детёнышей, может стать агрессивной, если ощутит угрозу.

«В Риге дикие животные время от времени забредают в населённые места. В таких ситуациях важнее всего сохранять спокойствие, не приближаться к животному и немедденно информировать ответственные службы. Призываем каждого вести себя ответственно, чтобы защитить себя и животных», — заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.