Обе женщины поступили в клиники, уже будучи тяжело больными. Биопсия показала токсическое поражение печени. После обследования врачей шокировал результат: виновной оказалась популярная пряность — куркума. Точнее, препараты, в которых она содержится. По-видимому, пациентки превысили дозу, поскольку до 0,5 г порошка куркумы в день можно употребить без опасности для жизни, однако повышенная концентрация вызывает некроз и гибель клеток печени.

Вредны для организма также неправильные сочетания куркумы с другими веществами. В частности, как пояснил доктор Даукша, экстракт чёрного перца усиливает токсическое действие куркумы, в совокупности они вызывают не только печёночную недостаточность, но и могут влиять на функции почек.

Врачи говорят, что это новая мода, число пациентов растёт — уже четыре человека в течение месяца обращались к медикам из-за проблемам с печенью. Все они принимали куркуму.