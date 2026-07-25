У двоих пациенток развилась печёночная недостаточность, их жизнь удалось спасти благодаря пересадке печени, одна из них уже выписана из больницы, вторая продолжает лечение.
«Возможно, мы впервые за 20 лет в рамках программы по трансплантации имеем дело с пищевыми добавками, содержащими куркуму, поэтому эти два случая, которые произошли один за другим, вызывают у нас сильные опасения», — заявил главный врач хирургической клиники Каунасской больницы Альбертас Даукша.
«Это вопрос недель, а иногда и дней. К счастью, этим пациенткам удалось найти подходящего донора и трансплантация печени была выполнена вовремя, но иногда этого может и не случиться», — предупреждает заведующий клиникой гастроэнтерологии Юозас Купчинскас.
Обе женщины поступили в клиники, уже будучи тяжело больными. Биопсия показала токсическое поражение печени. После обследования врачей шокировал результат: виновной оказалась популярная пряность — куркума. Точнее, препараты, в которых она содержится. По-видимому, пациентки превысили дозу, поскольку до 0,5 г порошка куркумы в день можно употребить без опасности для жизни, однако повышенная концентрация вызывает некроз и гибель клеток печени.
Вредны для организма также неправильные сочетания куркумы с другими веществами. В частности, как пояснил доктор Даукша, экстракт чёрного перца усиливает токсическое действие куркумы, в совокупности они вызывают не только печёночную недостаточность, но и могут влиять на функции почек.
Врачи говорят, что это новая мода, число пациентов растёт — уже четыре человека в течение месяца обращались к медикам из-за проблемам с печенью. Все они принимали куркуму.
Фармацевт сети аптек Eurovaistinė Йовита Алекнене объясняет, что пищевые добавки с куркумой принимают для баланса холестерина, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания иммунитета. Однако в литовских аптеках особого ажиотажа не заметно — спрос на БАДы с куркумой не очень велик.
Основная проблема, которая беспокоит врачей и фармацевтов, состоит в том, что БАДы приобретают в интернете, значительная часть этих препаратов поступает из третьих стран, их качество проверке не поддаётся. Люди легко становятся в прямом и переносном смысле жертвами рекламы, обещающей с помощью чудо-средств улучшить здоровье. Поэтому медики напоминают, что у любого препарата есть противопоказания и перед приёмом необходимо не только прочитать инструкцию, но и консультироваться с врачом или фармацевтом.
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