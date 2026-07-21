В том числе удалось предотвратить 2251 попытку телефонного мошенничества на 4,68 млн евро, 6335 попыток инвестиционного мошенничества на 4,65 млн евро и 2374 другие попытки мошенничества на 1,7 млн евро.

По наблюдениям членов АФО, в первом полугодии мошенники стали действовать более целенаправленно и адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, Службы государственных доходов (СГД), Государственного агентства социального страхования (ГАСС), курьерских служб и других пользующихся доверием населения организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные доступа или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались и мошеннические схемы, связанные с путешествиями.

В целом большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии: мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Поэтому наряду с инвестициями банков в решения по безопасности решающее значение по-прежнему имеет бдительность жителей и способность распознавать признаки мошенничества.