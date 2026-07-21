В первые шесть месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества.
В том числе за первые шесть месяцев этого года зафиксировано 1333 случая телефонного мошенничества на сумму 4,36 млн евро, 1178 случаев инвестиционного мошенничества на 2,18 млн евро, а также 318 случаев мошенничества других видов на 1,39 млн евро.
При этом за первые шесть месяцев этого года было предотвращено 10 960 случаев мошенничества на общую сумму 11,029 млн евро.
В том числе удалось предотвратить 2251 попытку телефонного мошенничества на 4,68 млн евро, 6335 попыток инвестиционного мошенничества на 4,65 млн евро и 2374 другие попытки мошенничества на 1,7 млн евро.
По наблюдениям членов АФО, в первом полугодии мошенники стали действовать более целенаправленно и адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, Службы государственных доходов (СГД), Государственного агентства социального страхования (ГАСС), курьерских служб и других пользующихся доверием населения организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные доступа или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались и мошеннические схемы, связанные с путешествиями.
В целом большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии: мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Поэтому наряду с инвестициями банков в решения по безопасности решающее значение по-прежнему имеет бдительность жителей и способность распознавать признаки мошенничества.
Уже сообщалось, что в 2025 году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12,22 млн евро, а предотвращено 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14,031 млн евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3 %.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.