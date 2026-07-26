Циклоны продолжают «рулить погодой» на территории Латвии: 27-28 июля, в понедельник и во вторник, будут наблюдаться дождевые облака, во многих местах они время от времени принесут дождь и грозу, местами ожидаются сильные ливни.
Ветер будет порывистым — на побережье до 15-17 м/с, резкие порывы ожидаются местами под грозовыми облаками.
27 июля, в понедельник, небо закроют облака, хотя солнце местами всё же будет светить. Ночью в западных и центральных районах, а днём на более обширной территории время от времени ожидается дождь, местами — сильные ливни и грозы. Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, в грозу — порывистый, после полудня на западе ветер сменится западным и северо-западным, с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью — от +14 до +18 градусов, днём — от +22 до +27 градусов, на западе страны — от +18 до +21 градуса.
28 и 29 июля, то есть во вторник и в среду, ожидается переменная облачность, время от времени — дождь, во вторник возможны грозы и сильные ливни. На всей территории будет дуть западный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, во вторник на побережье — по-прежнему порывистый, местами в грозу также будут наблюдаться резкие порывы ветра. По ночам ожидается от +11 до +16 градусов, в ночь на среду местами на востоке температура упадёт до +10 градусов, днём воздух прогреется до +18-22 градусов.
К концу трудовой недели погода в целом станет теплее и тише, дождевые облака будут наблюдаться лишь местами, в следующие выходные кучево-дождевые облака снова образуются на обширной территории, местами они принесут грозы. Согласно нынешним прогнозам, пятница, 31 июля, может стать самым засушливым и жарким днём на этой неделе — практически по всей стране столбик термометра поднимется выше +25 градусов.
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