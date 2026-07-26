28 и 29 июля, то есть во вторник и в среду, ожидается переменная облачность, время от времени — дождь, во вторник возможны грозы и сильные ливни. На всей территории будет дуть западный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, во вторник на побережье — по-прежнему порывистый, местами в грозу также будут наблюдаться резкие порывы ветра. По ночам ожидается от +11 до +16 градусов, в ночь на среду местами на востоке температура упадёт до +10 градусов, днём воздух прогреется до +18-22 градусов.

К концу трудовой недели погода в целом станет теплее и тише, дождевые облака будут наблюдаться лишь местами, в следующие выходные кучево-дождевые облака снова образуются на обширной территории, местами они принесут грозы. Согласно нынешним прогнозам, пятница, 31 июля, может стать самым засушливым и жарким днём на этой неделе — практически по всей стране столбик термометра поднимется выше +25 градусов.