Один из самых ярких недавних примеров — сезонная схема под названием Fake Float Skis. Поскольку лето в разгаре, люди много времени проводят у воды и хотят приобрести различные приспособления для отдыха по хорошей цене. Пользуясь этим, жулики создают фейковый интернет-магазин, где якобы можно приобрести за особенно низкие цены надувные плавсредства, сапборды и другие летние товары. Когда потенциальный клиент вводит на таком сайте данные своей платёжной карты, эта информация попадает в распоряжение преступников.

Ещё одна тревожная тенденция — так называемые схемы recovery scam, то есть мошенничество с якобы возвратом денег. Те, кто их использует, тоже создают поддельные сайты, но на сей раз не магазинов, а юридических контор, причём очень похожие на реальные бюро. На этих сайтах обещают помощь в возврате денег, которые были потеряны в результате других финансовых афер. За эту «помощь», как правило, требуют предоплату, а после получения платежа «юристы» испаряются, и человек становится жертвой мошенников дважды.