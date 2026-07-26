По наблюдениям центра по предотвращению киберпреступлений CERT.LV, всё более значительную роль в деятельности мошенников играет социальная инженерия — игра на эмоциях и доверии потенциальных жертв. Благодаря ИИ эта тенденция усиливается ещё больше — он позволяет быстро создавать фейковые страницы и другие средства для совершения преступлений, которые всё труднее распознать.
Один из самых ярких недавних примеров — сезонная схема под названием Fake Float Skis. Поскольку лето в разгаре, люди много времени проводят у воды и хотят приобрести различные приспособления для отдыха по хорошей цене. Пользуясь этим, жулики создают фейковый интернет-магазин, где якобы можно приобрести за особенно низкие цены надувные плавсредства, сапборды и другие летние товары. Когда потенциальный клиент вводит на таком сайте данные своей платёжной карты, эта информация попадает в распоряжение преступников.
Ещё одна тревожная тенденция — так называемые схемы recovery scam, то есть мошенничество с якобы возвратом денег. Те, кто их использует, тоже создают поддельные сайты, но на сей раз не магазинов, а юридических контор, причём очень похожие на реальные бюро. На этих сайтах обещают помощь в возврате денег, которые были потеряны в результате других финансовых афер. За эту «помощь», как правило, требуют предоплату, а после получения платежа «юристы» испаряются, и человек становится жертвой мошенников дважды.
«Прошли те времена, когда мошенники пользовались одной и той же схемой в надежде, что на неё клюнут как можно больше людей. В наши дни они стараются собрать как можно больше информации о своей целевой аудитории, проводят повторные кибератаки и адаптируют свои методы к тому, что актуально в конкретный сезон», — предостерегает Эриньш.
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