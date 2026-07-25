Вызов в полицию поступил 25 июля примерно в 7:10 в связи с тем, что легковой автомобиль съехал с проезжей части и наехал на рельсы, заблокировав движение трамваев.
Сообщается, что в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, который доставлен в медучреждение.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как пишут очевидцы в соцсетях, движение трамваев утром в субботу задержалось почти на полчаса.
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