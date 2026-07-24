Второе место присудили композиции, посвящённой ключам Риги и расположенной на Эспланаде. Третьей стала клумба из многолетних растений в Парке Победы, на пересечении улицы Слокас и бульвара Александра Грина.
Приз зрительских симпатий по итогам голосования жителей получила летняя клумба в Парке Победы, символически изображающая реку Даугаву.
В этом году Рига представила на конкурс восемь цветочных композиций, в том числе четыре клумбы из многолетних растений..
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