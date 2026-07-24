По данным украинских властей, в пятницу в 10:40 в здание попала российская авиабомба КАБ-250. Министерство иностранных дел Латвии поддерживает постоянную связь с консулом и украинскими учреждениями, выясняет обстоятельства атаки и оказывает помощь пострадавшим.
Латвия вызвала временного поверенного в делах посольства России и вручила ему ноту протеста, выразив решительное осуждение удара по городу и уничтожения консульства.
Министр иностранных дел Байба Браже сообщила в соцсети X, что проинформировала о случившемся министров стран ЕС и НАТО, а также международные организации.
«Россия может уничтожить здания, но не волю Украины и поддержку Латвии», — подчеркнула Браже.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал уничтожение консульства очередным военным преступлением России.
«Латвия вместе с Украиной. Мы продолжим поддерживать работу нашего почётного консула Александра Павенко и всех, кто остаётся в прифронтовой зоне, помогая своим людям», — написал президент.
Браже заявила, что давление на Россию необходимо продолжать, усиливая санкции, а Украине следует предоставлять дополнительную военную помощь и системы противовоздушной обороны.
«Российский террор не сломит решимость Латвии продолжать поддерживать Украину и её народ», — отметила министр, добавив, что виновные в военных преступлениях должны предстать перед судом.
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