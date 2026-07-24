Латвия вызвала временного поверенного в делах посольства России и вручила ему ноту протеста, выразив решительное осуждение удара по городу и уничтожения консульства.

Министр иностранных дел Байба Браже сообщила в соцсети X, что проинформировала о случившемся министров стран ЕС и НАТО, а также международные организации.