Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Euronews, что Россия и Белоруссия усиливают гибридную войну против балтийского государства, поскольку президенту Путину нужно отвлечь внимание от потерь на поле боя в Украине.
Поводом для подобных оценок стали сигналы от латвийских пограничников. За один день на прошлой неделе они зафиксировали сразу 111 попыток незаконного пересечения со стороны Белоруссии. Для сравнения, в соседней Литве, граница которой с Беларусью почти в четыре раза длиннее, за тот же период зарегистрировали лишь две подобные попытки. При этом большинство задержанных, отметил Кулбергс — это молодые мужчины с криминальным прошлым.
«Нас проверяют, – заявил он в утренней программе Europe Today. — Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей в Литве, Эстонии, Финляндии или Польше. Это гибридная угроза, военная угроза. Россия действует именно так», – добавил он.
С 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заманивает мигрантов из Ближнего Востока и Африки, затем их автобусами доставляют к границе с Польшей и странами Балтии. Многие страны в ответ укрепили свою пограничную оборону, в том числе возводя ограждения.
В среду вооруженные силы Латвии сообщили, что произвели предупредительный выстрел и применили слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся перейти границу со стороны Белоруссии.
Отвечая на вопрос, почему Россия и Белоруссия могли выбрать целью именно его страну, Кулбергс ответил: «Потому что Путин проигрывает в Украине, все просто. Ему нужно переключить внимание на что-то другое».
По сообщениям, кризис на границе побудил некоторых политиков в соседней Литве задуматься о введении пограничного контроля с Латвией, чтобы предотвратить вторичную миграцию, однако такую перспективу решительно отвергают президенты обеих стран. Объем вторичной миграции в Литву резко вырос после того, как Латвия стала мишенью для новых потоков мигрантов.
Акция против Риги совпала с началом кампании по подготовке к парламентским выборам в Латвии в октябре, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.