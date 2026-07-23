Поводом для подобных оценок стали сигналы от латвийских пограничников. За один день на прошлой неделе они зафиксировали сразу 111 попыток незаконного пересечения со стороны Белоруссии. Для сравнения, в соседней Литве, граница которой с Беларусью почти в четыре раза длиннее, за тот же период зарегистрировали лишь две подобные попытки. При этом большинство задержанных, отметил Кулбергс — это молодые мужчины с криминальным прошлым.

«Нас проверяют, – заявил он в утренней программе Europe Today. — Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей в Литве, Эстонии, Финляндии или Польше. Это гибридная угроза, военная угроза. Россия действует именно так», – добавил он.