По оценке ассоциации, новые правила могут за несколько лет сократить число зарубежных студентов примерно с 12 000 до 3000. Представители вузов считают SAT непригодным в качестве универсального инструмента отбора: во многих странах этот тест малодоступен или вообще не используется.

Согласно исследованию аналитического центра LaSER, иностранные студенты ежегодно приносят экономике Латвии около 385 миллионов евро, расходуя деньги на обучение, жильё, питание, транспорт и различные услуги. Прямые налоговые поступления оцениваются в 58 миллионов евро.