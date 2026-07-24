Министерство образования и науки предлагает обязать абитуриентов из стран за пределами ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии сдавать SAT и набирать не менее 1200 баллов. Планируется также ужесточить требования к знанию языка обучения, ввести обязательные международные языковые сертификаты и установить минимальный уровень успеваемости.
По оценке ассоциации, новые правила могут за несколько лет сократить число зарубежных студентов примерно с 12 000 до 3000. Представители вузов считают SAT непригодным в качестве универсального инструмента отбора: во многих странах этот тест малодоступен или вообще не используется.
Согласно исследованию аналитического центра LaSER, иностранные студенты ежегодно приносят экономике Латвии около 385 миллионов евро, расходуя деньги на обучение, жильё, питание, транспорт и различные услуги. Прямые налоговые поступления оцениваются в 58 миллионов евро.
В случае реализации неблагоприятного сценария бюджет может потерять около 43 миллионов евро налоговых доходов, университеты — примерно 60 миллионов евро ежегодной платы за обучение, а экономика — около 2400 рабочих мест.
Вузы заявляют, что поддерживают повышение качества образования и более строгую проверку поступающих, однако призывают сделать требования гибкими и учитывать практику разных стран. Ассоциация предлагает доработать проект совместно с университетами, работодателями и другими заинтересованными организациями.
Министерство образования и науки считает, что новые правила позволят повысить уровень подготовки иностранных студентов, а также уменьшить миграционные риски и угрозы безопасности.
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