«Ясно, что именно общества по управлению инвестициями больше всего выигрывают от действующей системы, поэтому они цепляются зубами и когтями, не жалея средств на пиар-кампании и другую активность, чтобы только сохранить всё как есть.

Именно от них исходят истории о том, насколько небезопасна наша пенсионная система и в какой безнадёжной ситуации окажется пенсионер, если он уже потратит эти деньги второго уровня. Рассказывают, что неизвестно, будут ли в будущем вообще пенсии первого уровня, потому что на одного работника будет сколько-то там пенсионеров.

Сколько на одного работника в будущем будет роботов и ИИ-агентов, даже не упоминается. Как и о том, что социальный бюджет каждый год — с избытком, размер выплаченных пенсий постоянно растёт, ничто не свидетельствует ни о каком крахе. Как раз наоборот — на данный момент накопления пенсионного социального бюджета превышают 2,1 миллиарда евро.