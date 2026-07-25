«Право населения потратить свои накопления второго пенсионного уровня по своему усмотрению чаще всего отклоняется, поскольку предполагается, что таким образом якобы ухудшится благосостояние такого потенциального пенсионера, когда он выйдет на пенсию. Априори предполагается, что другие лучше знают, как ему будет лучше. Поэтому этого условного пенсионера надо держать как можно дальше от его же накоплений и доверить распоряжаться этими деньгами профессионалами», — не без иронии отмечает автор.
Итак, пиар-специалисты, которых он называет «банковскими пропагандистами», весьма успешно убеждают общество: как только что-то поменяется, пенсионная система рухнет, а пенсионеры пойдут по миру.
Дело в том, что в случае, если участникам второго пенсионного уровня разрешат забрать свои накопления, то это будет огромный удар по дочерним компаниям банков — обществам по управлению инвестициями, утверждает Латковскис. Общая сумма накоплений второго пенсионного уровня на данный момент — 10,4 миллиарда евро.
«Ясно, что именно общества по управлению инвестициями больше всего выигрывают от действующей системы, поэтому они цепляются зубами и когтями, не жалея средств на пиар-кампании и другую активность, чтобы только сохранить всё как есть.
Именно от них исходят истории о том, насколько небезопасна наша пенсионная система и в какой безнадёжной ситуации окажется пенсионер, если он уже потратит эти деньги второго уровня. Рассказывают, что неизвестно, будут ли в будущем вообще пенсии первого уровня, потому что на одного работника будет сколько-то там пенсионеров.
Сколько на одного работника в будущем будет роботов и ИИ-агентов, даже не упоминается. Как и о том, что социальный бюджет каждый год — с избытком, размер выплаченных пенсий постоянно растёт, ничто не свидетельствует ни о каком крахе. Как раз наоборот — на данный момент накопления пенсионного социального бюджета превышают 2,1 миллиарда евро.
Зато им хорошо «известно», что пенсия у этого пенсионера будет такой маленькой, что без доплаты за счёт второго уровня» (сейчас — 20-50 евро к ежемесячной пенсии первого уровня) ему грозит «нищенская сума». Сам пенсионер в этой пиар-картинке — малообразованный в экономике и без гражданской сознательности. Если ему дадут возможность самому решать судьбу своих накоплений, они будут либо нецелесообразно потрачены (выражаясь разговорным языком — пропиты или проиграны в игровые автоматы), либо неумело разбазарены», — рассуждает автор.
Причём в этих пиар-кампаниях сознательно умалчивается о том, что сейчас средняя пенсия для «молодых пенсионеров» составляет 730 евро в месяц и доплата в размере 20-50 евро почти не ощущается. В отличие от 10-15 тысяч евро, которые можно получить сразу же.
Автор в итоге высказывает мнение, что эти деньги неплохо было бы вернуть в латвийскую экономику. Однако вкладывать особо-то и некуда — главным фактическим препятствием для этого Латковскис называет «нехватку хороших ликвидных инвестиционных объектов», а юридическим — «само собой разумеющееся требование к управляющим пенсионными накоплениями обеспечить наибольший и самый надёжный рост накоплений».
«Если в других местах вкладывать надёжнее и доходнее, чем в Латвии, то ни один латвийский министр или банкир не может заставить управляющих пенсионными накоплениями это делать. Теоретически. Практически, как известно, можно сделать всё, что возможно физически. В том числе на политическом уровне вернуться к вопросу о возможностям дать право распоряжаться этими накоплениями тем, кто их вносил. То есть вернуть эти деньги в латвийскую экономику», — подводит итог автор.
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