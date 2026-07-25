Ни в одном случае падения с высоты не было летальных исходов, однако медики предостерегают, что, скорее всего, последствия несчастных случаев будут длительными, в том числе и тяжёлые эмоциональные переживания.
Служба подчёркивает: если при падении с высоты 1 м ребёнок может получить перелом черепа, то падение даже с первого этажа чревато трагическими последствиями.
Медики напоминают, что подоконник — не место для игр, не следует сажать туда детей и приучать их залезать туда. Не стоит также ставить мебель рядом с окном, при проветривании помещения детей нельзя оставлять одних. В службе призывают подумать о том, как обезопасить окна, и обсудить с детьми возможные факторы риска.
Дети любознательны и охотно познают мир, поэтому они могут не понимать опасности. Несчастье может произойти за несколько секунд, поэтому за безопасность детей несут ответственность взрослые.
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