Служба подчёркивает: если при падении с высоты 1 м ребёнок может получить перелом черепа, то падение даже с первого этажа чревато трагическими последствиями.

Медики напоминают, что подоконник — не место для игр, не следует сажать туда детей и приучать их залезать туда. Не стоит также ставить мебель рядом с окном, при проветривании помещения детей нельзя оставлять одних. В службе призывают подумать о том, как обезопасить окна, и обсудить с детьми возможные факторы риска.