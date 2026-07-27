Житель первого этажа Станислав рассказал, что службы прибыли из-за соседа, живущего этажом выше. По его словам, мужчина заперся в квартире и отказывался выходить. Тогда сотрудники спецподразделения начали разговаривать через окно с его женой, требуя, чтобы семья открыла дверь.

«Потом дверь открыли, и они все забежали в квартиру. Затем я увидел, как его — наверное, пьяного — вывели наружу. Посадили, как мне кажется, в полицейскую машину или в автомобиль скорой помощи».