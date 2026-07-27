Вооруженных людей в черной форме, работавших на улице Мелдру, местные жители сразу узнали как бойцов спецподразделения.
Житель первого этажа Станислав рассказал, что службы прибыли из-за соседа, живущего этажом выше. По его словам, мужчина заперся в квартире и отказывался выходить. Тогда сотрудники спецподразделения начали разговаривать через окно с его женой, требуя, чтобы семья открыла дверь.
«Потом дверь открыли, и они все забежали в квартиру. Затем я увидел, как его — наверное, пьяного — вывели наружу. Посадили, как мне кажется, в полицейскую машину или в автомобиль скорой помощи».
По словам других жильцов, 54-летнего соседа иногда видели в состоянии алкогольного опьянения, а из его квартиры порой доносились громкие крики. Однако раньше ситуация никогда не была настолько серьезной, чтобы пришлось вызывать экстренные службы и спецподразделение.
Среди жителей района распространилась версия, что произошло на этот раз. По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и держа в руках пистолет, угрожал покончить с собой. Полиция, проникнув в квартиру, установила, что оружие оказалось игрушечным. Тем не менее мужчину передали медикам, после чего доставили в психиатрическую больницу на улице Твайка. Полиция практически полностью подтвердила эту версию.
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