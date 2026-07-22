Рост пропавшего — около 170 сантиметров. У него короткие тёмные волосы и карие глаза. Предположительно, в день исчезновения мужчина был одет в шорты и светлую футболку.
Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию Константина Рамзайцева и сообщить любую информацию о его возможном местонахождении по телефонам 67950255 или 112.
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