Как пояснил директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш, после установки новых светофоров почти всегда требуется их дополнительная настройка. В данном случае основная задача — синхронизировать их с другими светофорами, чтобы движение стало более плавным.
По его словам, самоуправление использует системы мониторинга дорожной ситуации, которые фиксируют места образования пробок. На основе этих данных специалисты анализируют ситуацию и подбирают возможные способы ее улучшения.
Говоря о предстоящем ремонте путепровода VEF, известного также как Воздушный мост, Каулиньш отметил, что проект реконструкции пока находится в стадии разработки. В нем будут предусмотрены и схемы организации движения на время проведения работ.
Он также сообщил, что трамвайное движение во время ремонта планируется сохранить по одной стороне путепровода. Как именно будет организовано движение автомобилей, пока не уточняется.
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