По его словам, самоуправление использует системы мониторинга дорожной ситуации, которые фиксируют места образования пробок. На основе этих данных специалисты анализируют ситуацию и подбирают возможные способы ее улучшения.

Говоря о предстоящем ремонте путепровода VEF, известного также как Воздушный мост, Каулиньш отметил, что проект реконструкции пока находится в стадии разработки. В нем будут предусмотрены и схемы организации движения на время проведения работ.