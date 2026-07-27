В 16:05 работы на месте происшествия были завершены.

Как рассказали в Государственной полиции, мужчина 1980 года рождения, двигаясь по автодороге Бебрене — Биржи, возможно, не справился с управлением. По факту случившегося полиция начала уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются.