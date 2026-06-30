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Младенец был уже синий: душераздирающие истории латвийских полицейских

Редакция PRESS 30 июня, 2026 15:40

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Valsts policija

Когда речь заходит о полиции, большинство представляет борьбу с преступностью, контроль на дорогах и охрану общественного порядка. Однако важной частью работы правоохранителей остается помощь детям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это дети, которые боятся возвращаться домой, годами молчат о насилии или оказываются в опасности без помощи взрослых.

В рамках кампании Центра защиты детей «Твоя работа меняет будущее ребенка» полицейские рассказали истории из своей практики, показывающие, насколько важной может быть их роль в судьбе ребенка. Нередко именно сотрудники полиции первыми оказываются рядом в критический момент, когда действовать приходится быстро и без права на ошибку.

Младенец, который не мог попросить о помощи

Получив сообщение о возможном злоупотреблении алкоголем родителями, полицейские приехали проверить условия, в которых жил ребенок.

Через окно они увидели женщину, лежавшую в доме. На стук никто не отвечал. Войдя внутрь, сотрудники обнаружили младенца: мать находилась в таком сильном алкогольном опьянении, что не могла проснуться. Ребенок лежал в коляске, а его кожа уже приобрела синеватый оттенок. Медики срочно доставили малыша в больницу.

«В тот момент не было времени ждать или сомневаться. Нужно было действовать немедленно», — вспоминает сотрудница полиции.

От проблемного поведения до выпускного

Инспектор муниципальной полиции вспоминает школьницу, которая в пятом классе регулярно нарушала правила и попала в поле зрения полиции. После одного из проступков с ней поговорили не только о нарушениях, но и о ее сильных сторонах и возможностях.

Спустя несколько лет мать девочки снова попросила полицейскую встретиться с дочерью из-за новых проблем с поведением. Постепенно между ними возникло доверие, а сотрудница полиции стала для подростка наставником, сотрудничая с семьей и школой.

В этом году девушка успешно окончила девятый класс и пригласила полицейскую на выпускной. Эта история напоминает, что иногда один разговор способен изменить направление жизни ребенка, а длительная поддержка — его будущее.

Небольшая помощь, ставшая началом перемен

Женщина одна воспитывала пятилетнего сына и после переезда в Ригу пыталась начать новую жизнь. Несмотря на работу, семья жила в тесной съемной комнате в плохом состоянии, выплачивая высокую аренду, а помощи родственников не было.

Оценив ситуацию, полицейские сообщили о ней другим ответственным службам. В результате мать с ребенком получили место в кризисном центре.

Спустя некоторое время сотрудники случайно встретили женщину в общественном транспорте. Она выглядела счастливой и ухоженной, поблагодарила за своевременную помощь и рассказала, что именно эта поддержка помогла решить многие жизненные проблемы, наладить быт и создать безопасное будущее для себя и сына.

Эта история показывает, что даже небольшая помощь, оказанная вовремя, может дать человеку шанс преодолеть трудности и начать новый этап жизни.

Секунды, которые меняют все

Полицейские также вспоминают двоих маленьких детей, которых нашли спящими на одеялах в прокуренном доме, пока их мать находилась в тяжелом алкогольном опьянении.

Они рассказывают и о ребенке, который холодной зимой жил в непригодном для проживания садовом домике и значительно отставал в развитии.

Еще одна история — о сестрах, годами молчавших о сексуальном насилии в семье, пока они наконец не нашли в себе силы довериться полицейским и рассказать о пережитом.

Все эти случаи разные, но их объединяет одно: рядом оказался взрослый, который заметил ребенка, услышал его и начал действовать.

Полиция — это не только охрана закона

В системе защиты детей полиция часто становится первой службой, прибывающей туда, где безопасность ребенка уже находится под угрозой. Решения приходится принимать за считанные минуты, а разговоры, во время которых необходимо завоевать доверие ребенка, остаются в памяти на долгие годы.

Чем заканчиваются многие подобные истории, полицейские зачастую не знают: дальнейшей помощью занимаются другие учреждения, а требования защиты персональных данных не позволяют отслеживать судьбу детей. Но одно остается неизменным: иногда один разговор, один телефонный звонок или одно своевременное действие могут полностью изменить будущее ребенка.

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