Предлагается повысить пенсионный возраст до 70 лет

Например, в Германии рассматривается план повышения государственного пенсионного возраста до 70 лет. Предложение выдвигается назначенной правительством пенсионной комиссией. Согласно ее планам, пенсионный возраст будет повышаться постепенно, примерно каждые десять лет, и эти изменения могут продолжаться до 2092 года.

Кроме того, пенсионный возраст будет привязан к продолжительности жизни людей: если люди живут дольше, они должны работать дольше. Причиной таких изменений является демографическая проблема. Население Германии быстро стареет, и каждый год с рынка труда уходит примерно на 400 тысяч человек больше, чем приходит. В результате количество работающих сокращается, а нагрузка на пенсионную систему возрастает.

Эксперты утверждают, что такая модель — привязка пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни — может быть логичным решением. Однако они также предупреждают, что откладывание реформы системы может привести к еще более радикальным изменениям в будущем.

Проблема быстрого старения общества существует также в Литве и Латвии.