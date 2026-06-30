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Отпуск мечты или финансовый обморок: названыx самые дорогие места для отдыха

Редакция PRESS 30 июня, 2026 09:28

Всюду жизнь 0 комментариев

Есть путешествия, о которых мечтают годами. Северное сияние, бунгало над водой, пингвины в Антарктиде, острова, где море выглядит так, будто его подкрашивали специально для рекламного буклета.

А потом человек открывает цены и понимает: мечта тоже умеет выставлять счёт.

В списке самых дорогих направлений для отдыха в 2026 году на первом месте оказалась Гренландия. Не Мальдивы, не Швейцария и даже не роскошные острова Карибского моря. Именно Гренландия, где средняя стоимость поездки оценивается примерно в 1171 доллар в день.

И это ещё без истерики у кассы.

Обычная ночь в отеле в будний день там может стоить около 227 долларов, аренда автомобиля около 110 долларов в сутки, а ужин в недорогом ресторане примерно 36 долларов. То есть даже скромный вечер без шампанского и золотых вилок уже напоминает маленькое финансовое приключение.

На втором месте оказались Британские Виргинские острова. Там особенно впечатляет цена отеля: около 1137 долларов за ночь в будний день. Это тот случай, когда номер на одну ночь может стоить дороже, чем весь отпуск у более экономного туриста.

Третье место заняла Французская Полинезия. Красивые лагуны, бирюзовая вода, открытки, пальмы и примерно 756 долларов в день на поездку. Отель в будний день там может обойтись примерно в 1382 доллара за ночь.

В пятёрку также вошли Антарктида и Мальдивы. Антарктида бьёт по бюджету дорогой дорогой: перелёт может стоить около 1899 долларов, а сама поездка в среднем оценивается в 1511 долларов в день. Мальдивы немного привычнее для списка роскошных отпусков, но легче от этого не становится: около 1072 долларов в день и примерно 1249 долларов за ночь в отеле.

В топе также Швейцария, Зимбабве, Теркс и Кайкос, Ботсвана, Ангилья, Сент-Люсия, Намибия, Исландия, Норвегия и Замбия.

Любопытно, что дороговизна здесь не всегда означает просто “дорогой курорт”. Часто это цена удалённости. Чем сложнее добраться, чем труднее завозить продукты, топливо, оборудование и персонал, тем быстрее растёт стоимость даже обычных вещей.

И всё же главный эффект списка не в том, что отпуск может быть дорогим. Это и так понятно.

Главный эффект в другом: иногда самая красивая фотография из путешествия начинается не с выбора купальника, а с очень серьёзного разговора с банковским счётом.

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