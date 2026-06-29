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Без паники! Подозрительные дроны замечены у линий электропередачи: что это?

Редакция PRESS 29 июня, 2026 17:59

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С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

"Своевременное выявление повреждений помогает предотвратить возможные аварии, снизить риск незапланированных перебоев с электроснабжением и повысить безопасность эксплуатации сети. В результате клиенты получают более качественное электроснабжение, а обслуживание электросетей становится более современным, точным и основанным на анализе данных", - объясняет Sadales tīkls.

Дроны используются не только для плановых проверок линий электропередачи по заранее определенным маршрутам, но и для обследования сети после штормов и других природных явлений, вызвавших повреждения.

Учитывая растущий интерес общества и необходимость четко отличать работы по обслуживанию инфраструктуры от других полетов дронов, Sadales tīkls сообщает — во время обследований дроны летают исключительно вдоль трасс линий электропередачи и в пределах их охранных зон, а оператор всегда находится в пределах прямой видимости дрона.

Как распознать дрон Sadales tīkls:

- дрон летает только в пределах охранной зоны линии электропередачи, сравнительно близко к электросети;
используются квадрокоптеры с четырьмя пропеллерами;
- оператор всегда находится в зоне прямой видимости дрона (на расстоянии до одного километра);
- оператор является сотрудником Sadales tīkls или уполномоченным партнером компании;
- сотрудник одет в рабочую форму и может предъявить служебное удостоверение или документ, подтверждающий выполнение порученных работ.

Маршруты плановых полетов дронов опубликованы на сайте Sadales tīkls. Владельцы земельных участков, над которыми будут проходить полеты, заранее получат уведомление по SMS или электронной почте, если указали свои контактные данные в клиентском портале www.e-st.lv.

Sadales tīkls призывает жителей с пониманием относиться к использованию дронов при обследовании линий электропередачи.

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