„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов

По словам автора публикации, она столкнулась с двумя мужчинами, которых назвала мигрантами. Женщина утверждает, что один из них начал к ней приставать, а второй, по ее словам, собирался раздеться. Как пишет Гинта, ей удалось сопротивляться до тех пор, пока на помощь не подбежал прохожий.
В своей публикации женщина также заявила, что всегда отрицательно относилась к миграции, и добавила эмоциональный комментарий: «Да, можете называть меня расисткой».
Автор сообщила, что намерена обратиться в полицию. По ее мнению, о подобных случаях нельзя молчать, а произошедшее должно получить официальную оценку правоохранительных органов.
Публикация быстро набрала большое количество комментариев. Многие пользователи выразили женщине сочувствие и призвали обязательно написать заявление в полицию. Некоторые утверждали, что слышали и о других похожих случаях в центре Риги.
Часть комментаторов высказала мнение, что женщинам следует носить с собой средства самообороны, например перцовый баллончик. Другие, напротив, подчеркнули, что прежде всего необходимо дождаться официального расследования и установить все обстоятельства произошедшего. Пользователи задавались вопросами, есть ли свидетели инцидента, камеры видеонаблюдения и какие доказательства могут подтвердить произошедшее.
Обсуждение вскоре вышло за рамки самого инцидента и переросло в масштабную дискуссию о миграции, общественной безопасности и миграционной политике в Европе. Часть участников обсуждения связала описанный случай с проблемами нелегальной миграции и призвала к ужесточению миграционного законодательства.
При этом некоторые комментарии носили радикальный характер и содержали враждебные высказывания в адрес мигрантов и мусульман. Отдельные пользователи даже предлагали создавать добровольные патрули для борьбы с агрессивными людьми. Подобные призывы вызвали критику, поскольку самосуд может привести к еще более серьезным последствиям.
Вместе с тем многие участники обсуждения отметили, что независимо от причин произошедшего женщины должны чувствовать себя в безопасности в общественных местах, особенно в вечернее время. По мнению комментаторов, улицы Риги должны оставаться безопасными для всех жителей и гостей города.
Госполиция сообщила, что расследует этот эпизод.
Vakar diemžēl pašai nācās saskarties ar migrantu “laipnību” Rīgas centrā vakarā. Kad viens jau sāka palaist rokas,otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos,līdz pieskrēja kāds vīrietis glābtVienmēr esmu bijusi pret migrantiem! Jā,sauciet droši mani par rasisti!— Ginta Vilcāne (@GintaVilcane) June 28, 2026