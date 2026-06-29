„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов

По словам автора публикации, она столкнулась с двумя мужчинами, которых назвала мигрантами. Женщина утверждает, что один из них начал к ней приставать, а второй, по ее словам, собирался раздеться. Как пишет Гинта, ей удалось сопротивляться до тех пор, пока на помощь не подбежал прохожий.

В своей публикации женщина также заявила, что всегда отрицательно относилась к миграции, и добавила эмоциональный комментарий: «Да, можете называть меня расисткой».

Автор сообщила, что намерена обратиться в полицию. По ее мнению, о подобных случаях нельзя молчать, а произошедшее должно получить официальную оценку правоохранительных органов.

Публикация быстро набрала большое количество комментариев. Многие пользователи выразили женщине сочувствие и призвали обязательно написать заявление в полицию. Некоторые утверждали, что слышали и о других похожих случаях в центре Риги.

Часть комментаторов высказала мнение, что женщинам следует носить с собой средства самообороны, например перцовый баллончик. Другие, напротив, подчеркнули, что прежде всего необходимо дождаться официального расследования и установить все обстоятельства произошедшего. Пользователи задавались вопросами, есть ли свидетели инцидента, камеры видеонаблюдения и какие доказательства могут подтвердить произошедшее.

Обсуждение вскоре вышло за рамки самого инцидента и переросло в масштабную дискуссию о миграции, общественной безопасности и миграционной политике в Европе. Часть участников обсуждения связала описанный случай с проблемами нелегальной миграции и призвала к ужесточению миграционного законодательства.

При этом некоторые комментарии носили радикальный характер и содержали враждебные высказывания в адрес мигрантов и мусульман. Отдельные пользователи даже предлагали создавать добровольные патрули для борьбы с агрессивными людьми. Подобные призывы вызвали критику, поскольку самосуд может привести к еще более серьезным последствиям.

Вместе с тем многие участники обсуждения отметили, что независимо от причин произошедшего женщины должны чувствовать себя в безопасности в общественных местах, особенно в вечернее время. По мнению комментаторов, улицы Риги должны оставаться безопасными для всех жителей и гостей города.

Госполиция сообщила, что расследует этот эпизод.