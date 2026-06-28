Как грабили уже ограбленных: ликвидирован ещё один колл-центр мошенников в Украине

Как сообщается, преступники разместили центр именно в Харькове потому, что рассчитывали - из-за близости линии фронта и частых дроновых и ракетных атак правоохранительные органы не смогут или не захотят их найти. То, что колл-центр расположен в Харькове, выяснили именно латвийские полицейские.

Преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля-мая прошлого года.

Госполиция Латвии имеет сведения как минимум о 50 пострадавших от мошенников латвийцах. Общая сумма добычи преступников превышает 200 тысяч евро. Сколько точно человек стали жертвами телефонного мошенничества, неизвестно: часто они не заявляют в полицию.

Мишенью мошенников были люди, уже пострадавшие от мошенничества и пытавшиеся вернуть украденное. Схема была следующей: "сотрудники" колл-центра выдавали себя за полицейских, адвокатов и юристов, которым якобы удалось вернуть потерпевшим деньги. В распоряжении преступников были базы данных, содержащие сведения о жителях Латвии, пострадавших от других жульнических схем. Колл-центры торгуют такой информацией между собой.

Когда участники преступной группировки звонили, они обращались к жертве по имени, упоминали о предыдущих мошенничествах, приводили подробности, усыпляли бдительность обещаниями, что ничего никуда перечислять не нужно, и даже предупреждали о других мошенниках.

Цель злоумышленников состояла в том, чтобы получить доступ к банковскому счёту жертвы, то есть чтобы она подтвердила свою идентичность с помощью Smart ID или разрешила "помощникам" удалённо подключиться к своему компьютеру, используя программу TeamViewer или Anydesk. После этого преступники обретали полную свободу действий: брали быстрые кредиты, перечисляли деньги на другие банковские или криптовалютные счета.

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Операция по задержанию преступников продлилась несколько часов. Обыски проведены по 14 адресам, изъяты десятки телефонов, компьютеры, носители данных, а также автомашины класса люкс. Взяты под стражу пять человек за мошенничество в крупном размере. В Украине такое преступление карается тюремным заключением до 15 лет и конфискацией имущества. Перед судом, однако, предстанет больше людей, поскольку не ко всем после задержания применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.