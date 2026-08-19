Программист и специалист по кибербезопасности Элвис Страздиньш в эфире программы TV24 «На линии» описал мошенническую схему, которая может обернуться серьёзными проблемами при покупке квартиры, пишет nra.lv.
По его словам, тревожные сигналы появляются уже на самом старте сделки. Вместо владельца квартиры потенциальному покупателю звонит человек, представляющийся его сыном.
Именно это, считает Страздиньш, должно насторожить в первую очередь.
«Если речь идёт о продаже квартиры, связываться должен сам собственник или его маклер», — подчеркнул эксперт.
Дальнейшее оформление сделки выглядит совершенно легально: подписывается договор купли-продажи, документы удостоверяются у нотариуса.
Однако нотариальное удостоверение само по себе не гарантирует, что сделка впоследствии не станет предметом судебного спора.
«Задача нотариуса — удостоверить подлинность подписи и убедиться, что документ подписан без принуждения. Сам по себе договор не защищает покупателя от мошеннической схемы», — пояснил Страздиньш.
В описанном случае спустя некоторое время прежняя владелица заявила, что продавать квартиру не собиралась, во время оформления сделки плакала и стала жертвой мошенников.
Через два месяца после покупки на квартиру наложили арест. В результате новый собственник оказался в крайне сложном положении: пользоваться жильём он не может, выселить прежнего владельца тоже невозможно, однако обязанность платить налог на недвижимость сохраняется.
Страздиньш предупредил, что попытки самостоятельно решить конфликт с бывшим владельцем могут лишь усугубить ситуацию.
«Пожалуйста, не пытайтесь так поступать», — подчеркнул он, напомнив, что подобные действия способны привести к судебному разбирательству и другим юридическим последствиям.
По словам эксперта, аналогичный случай уже происходил в Латвии. Тогда суд признал прежнего владельца потерпевшим от мошенничества, и квартира была ему возвращена. Страздиньш предполагает, что похожий исход возможен и в нынешней ситуации.
Эксперт обратил внимание ещё на одну деталь. После того как схема стала известна, похожие звонки от людей, представлявшихся «сыновьями» владельцев квартир, начали поступать и другим продавцам недвижимости. Некоторые из них сообщили полиции адреса квартир, по которым шли подозрительные обращения, однако уголовные дела тогда возбуждены не были. Позже, по словам Страздиньша, выяснилось, что часть этих квартир также оказалась связана с похожими историями.
Эксперт считает, что своевременная реакция правоохранительных органов могла бы предотвратить часть подобных случаев.
В качестве одной из мер предосторожности он советует не доверять незнакомым людям, представляющимся родственниками владельца жилья, и задавать уточняющие вопросы. Например, попросить собеседника описать район, где находится квартира.
«Настоящий сын должен знать, какие дома стоят рядом», — отметил Страздиньш.
История показывает: даже официальное оформление сделки не отменяет необходимости тщательно проверять все обстоятельства продажи и личности участников.
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