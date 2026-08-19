«Задача нотариуса — удостоверить подлинность подписи и убедиться, что документ подписан без принуждения. Сам по себе договор не защищает покупателя от мошеннической схемы», — пояснил Страздиньш.

В описанном случае спустя некоторое время прежняя владелица заявила, что продавать квартиру не собиралась, во время оформления сделки плакала и стала жертвой мошенников.

Через два месяца после покупки на квартиру наложили арест. В результате новый собственник оказался в крайне сложном положении: пользоваться жильём он не может, выселить прежнего владельца тоже невозможно, однако обязанность платить налог на недвижимость сохраняется.