По данным полиции, полученные от жертв криптоактивы сначала переводились на кошельки, контролируемые подозреваемыми. Затем деньги дробили на небольшие суммы и неоднократно переводили между различными криптокошельками, чтобы скрыть их происхождение. Впоследствии средства поступали на банковские счета третьих лиц, конвертировались в наличные и распределялись между участниками преступной группы.

Во время обысков в домах и автомобилях подозреваемых изъяли компьютеры, серверное оборудование, электронные носители, документы и криптокошельки.

Следствие установило, что подозреваемые сначала убеждали людей инвестировать в криптоактивы, демонстрируя им фиктивную прибыль на контролируемых преступниками онлайн-платформах. После этого они повторно обманывали жертв, представляясь специалистами по юридической помощи и обещая вернуть ранее потерянные деньги.