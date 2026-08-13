Операция прошла 3–5 августа в рамках совместной международной группы по расследованию уголовного дела «VENI, VIDI, VICI». Это уже второй этап расследования. Первый состоялся в феврале, когда латвийская полиция пресекла деятельность организованной группы, содержавшей в Днепре несколько мошеннических колл-центров. Тогда были задержаны 11 человек.
На втором этапе следствие сосредоточилось на тех, кто занимался легализацией денег после совершения мошенничества. Латвийские полицейские отследили движение криптоактивов и проанализировали операции в блокчейне, установив связь между похищенными средствами и подозреваемыми в Украине.
По данным полиции, полученные от жертв криптоактивы сначала переводились на кошельки, контролируемые подозреваемыми. Затем деньги дробили на небольшие суммы и неоднократно переводили между различными криптокошельками, чтобы скрыть их происхождение. Впоследствии средства поступали на банковские счета третьих лиц, конвертировались в наличные и распределялись между участниками преступной группы.
Во время обысков в домах и автомобилях подозреваемых изъяли компьютеры, серверное оборудование, электронные носители, документы и криптокошельки.
Следствие установило, что подозреваемые сначала убеждали людей инвестировать в криптоактивы, демонстрируя им фиктивную прибыль на контролируемых преступниками онлайн-платформах. После этого они повторно обманывали жертв, представляясь специалистами по юридической помощи и обещая вернуть ранее потерянные деньги.
От действий преступников пострадали как минимум 13 граждан Латвии и Литвы, а общий ущерб превысил 200 000 евро. Полиция продолжает устанавливать других потерпевших.
На первом этапе расследования у подозреваемых обнаружили 400 000 евро, еще 17 000 евро были заморожены на контролируемых ими криптокошельках. В дальнейшем эти средства планируется использовать для компенсации ущерба потерпевшим в установленном законом порядке.
Заместитель начальника 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции Солвита Слядзе отметила, что каждый обнаруженный и арестованный криптоактив дает пострадавшим возможность вернуть хотя бы часть потерянных денег.
По ее словам, полиция также отмечает тенденцию к вовлечению в подобные преступления молодых людей, хорошо разбирающихся в блокчейне и криптовалютах. Двое задержанных также оказались молодыми людьми, которым еще не исполнилось 25 лет. При этом их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
В расследовании также участвовали прокуратура Рижского судебного округа и Eurojust.
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