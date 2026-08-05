Людям предоставлялась вводящая в заблуждение информация о банковских счетах, а именно, что кто-то пытается снять деньги со счетов или оформить кредит. Мошенники обманом заставляли людей загружать программы удаленного доступа («AnyDesk» или «HopToDesk») на свои мобильные телефоны или компьютеры, после чего им предлагалось войти в интернет-банк.

Таким образом, людей вынуждают вводить свой номер пользователя интернет-банкинга, идентификационный номер, а также подтверждать переводы и кредитные заявки, подготовленные мошенниками.

Используя данные для доступа к онлайн-банкингу, полученные от жертв, мошенники совершали переводы на счета других клиентов банка, чтобы впоследствии перевести средства на другие банковские счета, находящиеся под их контролем.