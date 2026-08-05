3 августа сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции завершили расследование деятельности организованной преступной группы – телефонных мошенников, которые, базируясь в Москве, обманули нескольких жителей Латвии в период с мая по сентябрь 2025 года.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать улики, установить личности телефонных мошенников и арестовать их.
В ходе досудебного расследования было установлено, что члены организованной преступной группы в Москве осуществляли различные мошеннические схемы. Мошенники выдавали себя за сотрудников банка и полиции, обманывая жителей Латвии.
Людям предоставлялась вводящая в заблуждение информация о банковских счетах, а именно, что кто-то пытается снять деньги со счетов или оформить кредит. Мошенники обманом заставляли людей загружать программы удаленного доступа («AnyDesk» или «HopToDesk») на свои мобильные телефоны или компьютеры, после чего им предлагалось войти в интернет-банк.
Таким образом, людей вынуждают вводить свой номер пользователя интернет-банкинга, идентификационный номер, а также подтверждать переводы и кредитные заявки, подготовленные мошенниками.
Используя данные для доступа к онлайн-банкингу, полученные от жертв, мошенники совершали переводы на счета других клиентов банка, чтобы впоследствии перевести средства на другие банковские счета, находящиеся под их контролем.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что организованная преступная группа состояла из пяти человек – все они были гражданами Латвии.
Четверо ежедневно звонили и обманывали граждан Латвии, а пятый организовывал потоки отмывания денег, вербуя «курьеров» и перемещая наличные или переводя безналичные средства.
В настоящее время установлено, что более 30 человек согласились использовать свои банковские счета за плату, что позволило группе мошеннических лиц получить присвоенные средства.
3 августа этого года уголовное дело было передано для возбуждения уголовного преследования по статье 177, часть третья, и статье 195, часть третья, Уголовного кодекса в отношении пяти членов организованной преступной группы.
Установлено, что пострадали как минимум 11 жителей Латвии, потерявших более 87 256 евро. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции продолжают досудебное расследование по отдельному делу с целью выявления и расследования других преступлений, совершенных этой организованной преступной группой.
По данным правоохранительных органов, в прошлом году наиболее распространенным видом кибермошенничества было телефонное мошенничество.
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