Глава ассоциации Хенрик Данусевич направил письмо премьер-министру Андрису Кулбергсу и председателю Комиссии Сейма по народному хозяйству Арвилсу Ашераденсу.
«Наши предприниматели поставляли продукцию магазинам, которые в тот момент законно работали на латвийском рынке. Теперь магазины закрыты, банковские счета заморожены, счета местных производителей не оплачены, а их товары тоннами стоят в закрытых складах, где им грозит порча», — заявил Данусевич.
Ассоциация требует срочно провести инвентаризацию продукции в закрытых магазинах и на складах Mere, установить, какие товары принадлежат латвийским поставщикам, и разрешить предпринимателям забрать неоплаченную продукцию.
Данусевич также призвал премьера созвать совещание с участием правительства, Министерства финансов, Службы финансовой разведки и пострадавших производителей.
«Введение санкций важно, однако государство не должно допустить, чтобы они применялись за счёт наших добросовестных работников», — подчеркнул глава ассоциации.
Магазины Mere прекратили работу после того, как владелец управляющей сетью компании Latprodukti, российский предприниматель Сергей Шнайдер, был включён в 21-й пакет санкций Евросоюза.
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