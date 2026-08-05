«Наши предприниматели поставляли продукцию магазинам, которые в тот момент законно работали на латвийском рынке. Теперь магазины закрыты, банковские счета заморожены, счета местных производителей не оплачены, а их товары тоннами стоят в закрытых складах, где им грозит порча», — заявил Данусевич.

Ассоциация требует срочно провести инвентаризацию продукции в закрытых магазинах и на складах Mere, установить, какие товары принадлежат латвийским поставщикам, и разрешить предпринимателям забрать неоплаченную продукцию.