«Вчера вечером в Улброке произошёл немыслимый и опасный случай, который не должен остаться безнаказанным», — говорится в анонимной публикации в местной группе Facebook.
По словам автора, сначала подростки насмехались над работниками, а затем начали бросать в их сторону различные предметы. Один из камней якобы пролетел рядом с головой женщины.
«Целились прямо в голову. Только по счастливой случайности камень не попал», — утверждает автор сообщения.
В публикации также говорится, что подростки намеренно подстрекали друг друга продолжать нападение.
«По словам самих детей, они специально хотели забросать работников и подстрекали друг друга подойти ближе и бросить быстрее», — написал автор.
Когда часть компании разъехалась и с оставшимися подростками попытались поговорить, те, по словам автора, испугались и скрылись.
К публикации были приложены фотографии молодых людей с частично закрытыми лицами. Автор призвал родителей узнать детей по одежде и велосипедам.
«Самое страшное, что эти трусы не только нападают на взрослых, но и подстрекают и терроризируют других нормальных детей, пытаясь втянуть их в свою отвратительную компанию», — говорится в сообщении.
Автор также пожаловался, что подобные компании якобы регулярно оставляют после себя мусор, и выразил надежду, что обстоятельства происшествия могли попасть на установленные поблизости камеры видеонаблюдения.
Официальных сообщений полиции или самоуправления, подтверждающих изложенные обстоятельства, пока нет. Происшествие описано только со слов анонимного автора публикации.
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