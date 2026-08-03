По словам автора, сначала подростки насмехались над работниками, а затем начали бросать в их сторону различные предметы. Один из камней якобы пролетел рядом с головой женщины.

«Целились прямо в голову. Только по счастливой случайности камень не попал», — утверждает автор сообщения.