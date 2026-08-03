Уголовный процесс был начат сразу после происшествия. В ходе досудебного расследования полиция собрала доказательства, которые, по мнению следствия, указывают на умышленную попытку лишить жизни двух человек.

Дело квалифицировано по части 4 статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона — как покушение на убийство двух или более лиц.