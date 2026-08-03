Расследование завершили 22 июля 2026 года, а материалы передали в Прокуратуру Рижского района для начала уголовного преследования. Женщина признана подозреваемой и находится под арестом.
Уголовный процесс был начат сразу после происшествия. В ходе досудебного расследования полиция собрала доказательства, которые, по мнению следствия, указывают на умышленную попытку лишить жизни двух человек.
Дело квалифицировано по части 4 статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона — как покушение на убийство двух или более лиц.
За оконченное преступление закон предусматривает пожизненное заключение либо лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором до трёх лет. Возможна также конфискация имущества. При определении наказания за покушение суд учитывает, насколько далеко было доведено преступление и почему оно не было завершено.
Государственная полиция напоминает, что женщина считается невиновной, пока её вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в силу приговором суда.
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