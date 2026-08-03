Предложения подготовлены на основе рекомендаций парламентской следственной комиссии, которую до назначения министром внутренних дел возглавлял Янис Домбрава. Всего план охватывает 11 направлений. Ответственные учреждения должны будут отчитаться о выполнении мер до октября 2027 года, а МВД — представить правительству общий доклад до декабря того же года.
Одна из ключевых идей — установить предельное число граждан третьих стран, которым разрешено выдавать виды на жительство или долгосрочные визы. Конкретные квоты пока не названы. Подготовить соответствующие правила Кабинета министров планируется к первому кварталу 2027 года.
По словам Домбравы, наиболее жёсткие ограничения могут коснуться граждан стран, которые власти отнесут к повышенной террористической угрозе. Министр не назвал конкретный перечень, но отметил, что новые правила непосредственно затронут, в частности, граждан Шри-Ланки, Индии, Узбекистана и Таджикистана.
Для иностранных студентов предлагается установить обязательное посещение не менее 70% занятий. Отчислять из вузов планируют тех, кто без уважительной причины пропустил более трёх дней за учебный год. Доля иностранцев в высших учебных заведениях не должна будет превышать 50% от общего числа студентов.
Кроме того, обсуждается требование, согласно которому у абитуриентов из третьих стран ни одна оценка до поступления в латвийский вуз не должна быть ниже восьми баллов. За серьёзные или систематические нарушения при приёме иностранных студентов учебные заведения могут лишать аккредитации.
Для курьеров и других работников цифровых платформ предлагается ввести биометрическую проверку личности перед началом каждого задания. Это, по замыслу МВД, должно сократить нелегальную занятость и случаи, когда под чужой учётной записью работает другой человек.
План также предусматривает учёт рабочего времени граждан третьих стран, усиленный контроль посредников по найму иностранцев и дополнительные проверки водительских навыков. Тем, кому права необходимы для работы в компании, зарегистрированной в ЕС, могут предписать получить водительское удостоверение Евросоюза.
Среди других предложений — ограничение выдачи виз гражданам стран, с которыми у Латвии нет соглашений о реадмиссии или правовой помощи, регулярная регистрация просителей убежища, живущих вне центров размещения, и проверка соответствия имени в билете данным пассажира.
Большинство этих мер пока не принято. Для их введения потребуются поправки к законам и подзаконным актам, согласование между ведомствами и решение правительства.
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