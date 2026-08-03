Для иностранных студентов предлагается установить обязательное посещение не менее 70% занятий. Отчислять из вузов планируют тех, кто без уважительной причины пропустил более трёх дней за учебный год. Доля иностранцев в высших учебных заведениях не должна будет превышать 50% от общего числа студентов.

Кроме того, обсуждается требование, согласно которому у абитуриентов из третьих стран ни одна оценка до поступления в латвийский вуз не должна быть ниже восьми баллов. За серьёзные или систематические нарушения при приёме иностранных студентов учебные заведения могут лишать аккредитации.

Для курьеров и других работников цифровых платформ предлагается ввести биометрическую проверку личности перед началом каждого задания. Это, по замыслу МВД, должно сократить нелегальную занятость и случаи, когда под чужой учётной записью работает другой человек.