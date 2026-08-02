Предприятие не имело разрешения на загрязняющую деятельность категории В и не имело права совершать никаких действий по утилизации отходов. Несмотря на это, в период с 14 марта 2018 по 31 мая 2022 года на территории предприятия было незаконно захоронено 3648 тонн пищевых отходов, утверждает следствие.

В результате государству причинён имущественный ущерб в размере 1,85 миллиона евро и нанесён вред окружающей среде, поскольку повышен риск загрязнения грунта и грунтовых вод, заявляет прокуратура.

По информации сайта Firmas.lv, предприятие Re Cikls зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал — 500 тысяч евро.