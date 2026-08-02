Ранее агентство LETA также извещало о том, что в дело вовлечено предприятие по сбору отходов и вторсырья SIA Re Cikls. Против него начат также процесс о применении принудительной меры воздействия.
По делу обвиняются двое мужчин — Владимир Зеленский (точнее, Зеленскис, но по-латышски написание совпадает — Ред.) и Микус Вилсонс.
Прокуратура ранее информировала о том, что по уголовному делу обвиняется член правления предприятия и его доверенное лицо за нарушение правил утилизации отходов, причинившее существенный вред.
Предприятие не имело разрешения на загрязняющую деятельность категории В и не имело права совершать никаких действий по утилизации отходов. Несмотря на это, в период с 14 марта 2018 по 31 мая 2022 года на территории предприятия было незаконно захоронено 3648 тонн пищевых отходов, утверждает следствие.
В результате государству причинён имущественный ущерб в размере 1,85 миллиона евро и нанесён вред окружающей среде, поскольку повышен риск загрязнения грунта и грунтовых вод, заявляет прокуратура.
По информации сайта Firmas.lv, предприятие Re Cikls зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал — 500 тысяч евро.
Зеленский/Зеленскис с июля 2019 по апрель 2025 года являлся единоличным владельцем SIA Fēnikss finanses, которое владеет компанией Re Cikls. До этого SIA Fēnikss finanses принадлежнло Вилсонсу.
Членом правления Re Cikls Зеленский, он же Зеленскис, являлся с 14 августа 2019 года по 23 мая 2025 года, Вилсонс — с 28 мая 2014 года по 14 марта 2018 года.
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