Оказывается, концерт с участием великого Пласидо Доминго в концертном зале «Дзинтари» мог не состояться, и вот почему.
Итак, предоставим слово самому продюсеру.
«Примерно через неделю после объявления всех участников ранним утром мне поступает личный звонок… от члена правления концертного зала «Дзинтари» Иветы Григуле-Петерсе (вряд ли вы когда-то о ней слышали, но в этом и суть).
И с самого утра начинается ад и ор.
Оказывается, наш прекрасный дирижер Валентин Урюпин буквально накануне «получил»… премию Президента России.
Я-то прекрасно знаю, что это бред. Он уроженец Украины, сразу после февраля 2022 года покинул все должности в России, уехал и больше с ней никак не связан.
Пытаюсь спокойно объяснить, что это ошибка.
В ответ — угрозы. Повышенный тон.
— Он только что получил премию в Михайловском театре!
-Да он на реконструкции… Але… Какая премия? (не всех больных войной убило)
— Пришлите ссылки. Это явно какая-то ошибка.
— Мы на вас не работаем, чтобы ссылки присылать.
Дальше — больше.
— А вы знали, что Доминго выступал с Гергиевым?
-Да. Слышал. Они выступали в Дубае. В России он не выступает и никак не связан. Он принял участие в международном гала-концерте, где среди множества артистов был и Гергиев.
Да почти все музыканты и певцы выступают друг с другом… если это не Россия.
Но финалом разговора стала просто гениальная фраза.
«Я буду добиваться запрета их въезда в Латвию.»
Прикиньте…?! Латвия могла стать единственной страной в мире, которая запретила бы въезд Пласидо Доминго.
Это еще рывок… или уже прорыв?
Опозориться на весь мир.
И ведь человек говорил это абсолютно серьезно. И да, начал этот процесс.
Человек, чье имя никто не знает даже на соседних улицах от концертного зала, человек, который в обход конкурса возглавила зал (выдержка из LSM: «Ивета Григуле-Петерсе возглавила концертный зал «Дзинтари» вне процедуры открытого конкурса, получив статус временно исполняющей обязанности а затем став постоянным членом правления на фоне затянувшегося процесса отбора…» — считаю, гениальная формулировка, собирался устроить стране международный позор.
Теперь про Урюпина.
Да, он действительно получил Премию Президента России… в 2019 году.
Но в пресс-релизе этого года его просто упомянули среди прошлых лауреатов.
Дословно так: «Премия присуждается с 2011 года. В числе ее лауреатов — бла, бла, бла и несколько лауреатов сегодня живут и работают за рубежом: дирижер Валентин Урюпин, артистка балета Ольга Смирнова…»
Но интернет устроен так, что фамилия Урюпина снова начала индексироваться рядом с новостью этого года.
Конечно… Зачем открыть ссылку… Зачем читать… Читать же мы не умеем…
Мы были абсолютно уверены в своей правоте. И были готовы защищать нашего дирижера до конца. Потому что с беспределом нужно бороться.
Мы отправили официальные письма. Приложили все ссылки. Все документы. Все объяснения.
Ответ был прекрасен: «Пусть служба безопасности разбирается с этими двумя.»
Ну… раз концерт состоялся — ответ службы безопасности вы уже знаете.)))
Честно говоря, сначала я сильно перенервничал.
Но абсолютно все действующие чиновники, с которыми мы разговаривали, меня успокоили.
И каждый… буквально каждый… примерно одинаковыми словами объяснил свое отношение к происходящему и директору, повторять их не буду… там цензурных слов почти не было.
Но главную мысль сказали все: «Самоубийц нет. Это был бы международный скандал.»
Далее нас, естественно, попросили убрать логотип концертного зала со всех постеров. Ну… невелика потеря. Видимо, настолько стыдно, что имя зала будет ассоциироваться с одним из лучших концертов за многие… многие… многие годы, и с великими именами.
Думаете, на этом все закончилось?
Конечно, нет.
Весь день концерта человек ходил и думал, к чему бы еще прикопаться.
И наш пресс-волл вдруг начал мешать проходу VIP-гостей… то ли мэру, то ли заместителю мэра.
При том, что место было заранее согласовано.
Мы заранее приезжали. Все показывали. Все утверждали.
Ну мешает — значит, мешает. Взяли и перенесли. Город маленький… А царь там большой.
Хотя, может быть, сам человек даже не знал, как перед ним выслуживаются.
Да мне уже, если честно, все равно.
Так вот…
Мы сделали этот концерт.
Мы впервые… и, пожалуй, в последний раз… привезли в Латвию легенду, имя которой и есть опера — Маэстро Пласидо Доминго.
Мы познакомили латвийскую публику с одним из лучшим тенором современности — Майклом Фабиано. И все зрители сами убедились, что это явление. Он, кстати, пел максимум вполголоса… потому что если бы дал полный голос — просто разорвал бы зал на атомы.
Валентин Урюпин… такой чуткий такой внимательный, запомните это имя!
Ну и Кристине…
Любимая…
Красивая…
С грандиозным гала-концертом в свою честь…
И знаете…Все же можно было решить цивилизованно и как в Европе (о чем это я, правда?).
Звонок. Евгений у нас проблема. Приезжайте будем говорить, приехали. Показали. Все ок. Все упокоились, но я в принципе догадываюсь откуда заказ… но и это уже не суть, все не суть когда ты победитель.
И пока люди, которым страшно доверить даже привокзальный сортир, имеют хоть какую-то власть и в данном случае, конкретным концертным залом
Любимая всеми нами Латвия…Страна, в которой мы живем, работаем, отдыхаем… будет находится в тотальной жопе.
Кто-то скажет, безрассудный пост. Да и пох*й). С мракобесием надо бороться! И даже если завтра мне запретят въезд в любимую мной Латвию, я продолжу наводить красоту в другом месте.
В конце концов, у меня всегда есть Carnegie Hall. Всех обнял!»
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