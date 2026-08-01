При том, что место было заранее согласовано.

Мы заранее приезжали. Все показывали. Все утверждали.

Ну мешает — значит, мешает. Взяли и перенесли. Город маленький… А царь там большой.

Хотя, может быть, сам человек даже не знал, как перед ним выслуживаются.

Да мне уже, если честно, все равно.

Так вот…

Мы сделали этот концерт.

Мы впервые… и, пожалуй, в последний раз… привезли в Латвию легенду, имя которой и есть опера — Маэстро Пласидо Доминго.

Мы познакомили латвийскую публику с одним из лучшим тенором современности — Майклом Фабиано. И все зрители сами убедились, что это явление. Он, кстати, пел максимум вполголоса… потому что если бы дал полный голос — просто разорвал бы зал на атомы.

Валентин Урюпин… такой чуткий такой внимательный, запомните это имя!

Ну и Кристине…

Любимая…

Красивая…

С грандиозным гала-концертом в свою честь…

И знаете…Все же можно было решить цивилизованно и как в Европе (о чем это я, правда?).

Звонок. Евгений у нас проблема. Приезжайте будем говорить, приехали. Показали. Все ок. Все упокоились, но я в принципе догадываюсь откуда заказ… но и это уже не суть, все не суть когда ты победитель.

И пока люди, которым страшно доверить даже привокзальный сортир, имеют хоть какую-то власть и в данном случае, конкретным концертным залом

Любимая всеми нами Латвия…Страна, в которой мы живем, работаем, отдыхаем… будет находится в тотальной жопе.

Кто-то скажет, безрассудный пост. Да и пох*й). С мракобесием надо бороться! И даже если завтра мне запретят въезд в любимую мной Латвию, я продолжу наводить красоту в другом месте.

В конце концов, у меня всегда есть Carnegie Hall. Всех обнял!»