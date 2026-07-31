Во время тренировок испытают средства подавления сигналов, радары, датчики, камеры и другие системы защиты от дронов. Также будут совершенствоваться как оборонительные, так и наступательные действия с применением беспилотников разных типов.

В рамках Baltic Trust 26 Командование НАТО по трансформации проведёт исследования и испытания новых оборонных технологий. К учениям присоединятся представители оборонной промышленности нескольких стран ЕС, разработки которых проверят специалисты вооружённых сил.