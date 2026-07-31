Главная цель учений — усилить использование беспилотных и противодронных систем в боевых операциях. Участники будут отрабатывать реагирование на разведывательные и ударные дроны, проводить имитационные операции и оценивать возможности различных беспилотных комплексов.
Во время тренировок испытают средства подавления сигналов, радары, датчики, камеры и другие системы защиты от дронов. Также будут совершенствоваться как оборонительные, так и наступательные действия с применением беспилотников разных типов.
В рамках Baltic Trust 26 Командование НАТО по трансформации проведёт исследования и испытания новых оборонных технологий. К учениям присоединятся представители оборонной промышленности нескольких стран ЕС, разработки которых проверят специалисты вооружённых сил.
Всего в тренировках примут участие около 650 человек из Латвии, других стран НАТО и государств-партнёров, включая Украину, Австралию и Японию.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.