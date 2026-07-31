Огонь подошёл к коммуне Бриньоль, где находится их поместье Domaine du Canadel. Семья была вынуждена эвакуироваться вместе с другими местными жителями.
В письме мэру города актёр признался, что пока не знает, останется ли от их дома что-нибудь после пожара.
«Мы не представляем, переживёт ли наш прекрасный дом этот страшный момент», — написал Клуни.
При этом он подчеркнул, что независимо от произошедшего семья не собирается отворачиваться от города.
Джордж и Амаль пообещали остаться частью местного сообщества и помочь восстановлению Бриньоля, если огонь нанесёт серьёзный ущерб.
«Мы любим Бриньоль и наших друзей здесь», — добавил актёр.
Пожар начался в среду днём и быстро охватил около 130 гектаров. Из опасной зоны вывезли примерно 600 человек. Четверо пожарных получили травмы.
Клуни приобрёл расположенное на холме поместье в 2021 году. Со временем оно стало основным домом семьи.
В декабре Джордж, Амаль и их девятилетние близнецы получили французское гражданство.
Ранее актёр рассказывал, что перевёз семью во Францию ради более спокойной жизни детей. Он хотел оградить их от папарацци, постоянного внимания и городской жизни перед экранами.
По словам Клуни, дети живут почти как он сам когда-то на ферме: меньше сидят в планшетах, ужинают со взрослыми и сами убирают за собой посуду.
Теперь семья, которая искала во Франции тишину и безопасность, покидала свой дом, не зная, увидит ли его снова.
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