airBaltic уже довольно долго ищет возможности стабилизировать свои финансы, и запланированное на понедельник собрание проводится, чтобы попытаться привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций.

«Я думаю, что этот шаг нужно сделать. У нас, на мой взгляд, хорошее предложение для существующих облигационеров, и я надеюсь, что они его поддержат. (TV3: Шаг нужно сделать по поводу дополнительных вложений капитала?) По поводу созыва и проведения этого собрания, а также по поводу тех решений, которые будут обсуждаться и, как я обоснованно надеюсь, будут утверждены», — отметил председатель совета airBaltic Андрей Мартинов.

Как отмечает глава правительства, от предстоящих переговоров будет зависеть будущее национальной авиакомпании.