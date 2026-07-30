Ситуацию в национальной авиакомпании airBaltic правительство рассматривало на закрытом внеочередном заседании более пяти часов. По словам премьера Андриса Кулбергса, был рассмотрен план стратегического развития предприятия, который предусматривает стабилизацию финансового положения авиакомпании, чтобы обеспечить непрерывность её работы.
В следующий понедельник ожидается собрание держателей облигаций airBaltic, и правительство сегодня уполномочило Государственную кассу представлять на нём Латвию. Министр сообщения Рихардс Козловскис (Новое единство) подчёркивает значимость этого решения, поскольку оно позволяет начать процесс привлечения частного капитала.
«Фактически сегодняшнее решение также обеспечивает то, что airBaltic сейчас работает, выполняет все операционные действия, обеспечивает полёты и будет делать это и в будущем», — заявил он.
airBaltic уже довольно долго ищет возможности стабилизировать свои финансы, и запланированное на понедельник собрание проводится, чтобы попытаться привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций.
«Я думаю, что этот шаг нужно сделать. У нас, на мой взгляд, хорошее предложение для существующих облигационеров, и я надеюсь, что они его поддержат. (TV3: Шаг нужно сделать по поводу дополнительных вложений капитала?) По поводу созыва и проведения этого собрания, а также по поводу тех решений, которые будут обсуждаться и, как я обоснованно надеюсь, будут утверждены», — отметил председатель совета airBaltic Андрей Мартинов.
Как отмечает глава правительства, от предстоящих переговоров будет зависеть будущее национальной авиакомпании.
«К сожалению, решения предыдущих правительств привели к тому, что сейчас приходится вести серьёзные переговоры с теми, кто даёт деньги, с кредиторами. Такова ситуация. И будущее компании зависит от успешных переговоров с кредиторами. Это составная часть этого стратегического плана. Нам нужно привлечь, как сказал министр сообщения, капитал. И это ни в коем случае не может быть только за счёт государства», — заявил премьер.
Руководство airBaltic до сих пор не раскрывало, какую сумму компании ещё нужно привлечь, и это не прозвучало и сегодня после заседания правительства. Ранее неофициально упоминалось, что речь может идти о 100–150 миллионах евро. Одновременно продолжается поиск стратегического инвестора.
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