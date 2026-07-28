Правительству как акционеру airBaltic на этой неделе необходимо сформулировать свою позицию по бизнес-плану авиакомпании, который уже ранее обсуждался как в руководстве предприятия, так и в государственных институциях.
Козловскис отметил, что решение нужно принять в ближайшие дни, поскольку уже на следующей неделе потребуется мандат правительства для дальнейшего продвижения.
Министр подчеркнул, что поддержка правительством этого плана не связана с новыми государственными вложениями в компанию.
«Цель — привлечь частный капитал, чтобы можно было продолжать работать самостоятельно», — сказал Козловскис.
По словам министра, до сих пор именно государство в значительной степени обеспечивало потребности компании в капитале, однако новый подход предусматривает развитие airBaltic с участием внешних инвесторов.
Козловскис также указал, что одной из важнейших целей является сохранение главной базы авиакомпании в Риге. По его мнению, значение airBaltic выходит далеко за рамки пассажирских перевозок, поскольку компания является важной частью экономики Латвии.
«Необходимо сохранить базовое место в Риге, потому что, как я это вижу, в этом и есть airBaltic. Это самолёты, которыми мы пользуемся каждый день, но airBaltic — это часть экономики. Очевидно, что очень важны именно рижский аэропорт и связанные с ним отрасли, которые в целом генерируют довольно значительные средства», — заявил министр.
На вопрос о том, что произойдёт, если правительство не поддержит бизнес-план, Козловскис признал, что такая возможность теоретически существует, однако он не считает её реальной.
«Я такой возможности не вижу», — сказал министр, добавив, что работа над планом и его контролем велась не только в Министерстве сообщения, но и шире — на уровне правительства.
Министр отметил, что у правительства всегда есть возможность сказать плану «нет», однако, по его мнению, это не было бы правильным решением. Он также сослался на ранее высказанную позицию премьер-министра о том, что компания государственного капитала должна быть способна не только существовать, но и полноценно работать без регулярной зависимости от средств государственного бюджета.
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