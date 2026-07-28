«Необходимо сохранить базовое место в Риге, потому что, как я это вижу, в этом и есть airBaltic. Это самолёты, которыми мы пользуемся каждый день, но airBaltic — это часть экономики. Очевидно, что очень важны именно рижский аэропорт и связанные с ним отрасли, которые в целом генерируют довольно значительные средства», — заявил министр.

На вопрос о том, что произойдёт, если правительство не поддержит бизнес-план, Козловскис признал, что такая возможность теоретически существует, однако он не считает её реальной.

«Я такой возможности не вижу», — сказал министр, добавив, что работа над планом и его контролем велась не только в Министерстве сообщения, но и шире — на уровне правительства.