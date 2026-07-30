Министр сообщения Рихард Козловскис ( Новое Единство) , в свою очередь, отметил, что правительство сегодня принимало решение не по бизнес-плану airBaltic, а о том, какие решения Кабинет министров должен принять в отношении дальнейшей деятельности airBaltic. Министерство сообщения утвердило бизнес-план авиакомпании, а дальнейшее решение должен принять совет предприятия. «Ясно, что совет не будет медлить с этим планом, поскольку он очень важен», — сказал Козловскис.

В то же время он отметил, что в настоящее время привлечение государственного финансирования для обеспечения дальнейшей деятельности airBaltic не планируется. Планируется только привлечение частных инвесторов.

Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов добавил, что бизнес-план airBaltic соответствует общим интересам государства. Он был тщательно разработан при участии консультантов высокого уровня, которые уже реализовали аналогичные планы. «Впереди еще много работы, но это лучшее, что мы можем предложить акционерам и другим заинтересованным сторонам», — добавил Мартынов.