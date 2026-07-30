Кулбергс после заседания правительства сообщил, что на заседании правительства рассматривался план стратегического развития airBaltic, который предусматривает упорядочение финансовой ситуации авиакомпании, чтобы предприятие могло продолжать предоставлять услуги и не произошло перерыва в деятельности. По его словам, равительство не рассматривало бизнес-план airBaltic, поскольку он находится в ведении правления и совета.
По словам Кулбергса, отвечающее за авиаотрасль Министерство сообщения (SM) в бизнес-плане «передало на согласование пункты», которые еще должны быть утверждены советом airBaltic. Премьер-министр надеется, что это будет сделано в течение ближайших одной — двух недель.
Одновременно Кулбергс признал, что необходимо провести серьезные переговоры с предоставившими деньги, и будущее airBaltic зависит от результата этих переговоров.
Премьер-министр признал, что происходящее с airBaltic досталось в наследство от предыдущих правительств. «Фундаментальные изменения нужно было провести два года назад», — сказал Кулбергс, указав, что привлечение денег посредством выпуска облигаций было большой ошибкой и что это надо было делать после реструктуризации авиакомпании.
Премьер-министр признал, что на заседании правительства в четверг было решено довериться плану стратегического развития airBaltic министра сообщения Рихарда Козловскиса ( Новое Единство) с определенными в нем сроками. «Без привлечения стратегического инвестора это не будет считаться успешным планом», — отметил министр сообщения.
План предусматривает привлечение частного капитала для роста авиакомпании, добавил премьер-министр.
Министр сообщения Рихард Козловскис ( Новое Единство) , в свою очередь, отметил, что правительство сегодня принимало решение не по бизнес-плану airBaltic, а о том, какие решения Кабинет министров должен принять в отношении дальнейшей деятельности airBaltic. Министерство сообщения утвердило бизнес-план авиакомпании, а дальнейшее решение должен принять совет предприятия. «Ясно, что совет не будет медлить с этим планом, поскольку он очень важен», — сказал Козловскис.
В то же время он отметил, что в настоящее время привлечение государственного финансирования для обеспечения дальнейшей деятельности airBaltic не планируется. Планируется только привлечение частных инвесторов.
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов добавил, что бизнес-план airBaltic соответствует общим интересам государства. Он был тщательно разработан при участии консультантов высокого уровня, которые уже реализовали аналогичные планы. «Впереди еще много работы, но это лучшее, что мы можем предложить акционерам и другим заинтересованным сторонам», — добавил Мартынов.
Как сообщалось ранее, бизнес-план airBaltic важен для того, чтобы предприятие сделало шаг навстречу и другим инвесторам — в настоящее время государству принадлежит более 88 % акций предприятия, 10 % принадлежат немецкому авиагиганту Lufthansa, а оставшаяся часть — датскому предпринимателю Ларсу Тусену и другим.
Согласно этому бизнес-плану, долю государства предусматривается существенно сократить,
чтобы предприятие в меньшей степени существовало за счет средств государственного бюджета, а главным образом — за счет частных инвесторов
В целом, сегодня на внеочередном заседании правительства было заявлено, что airBaltic должна продолжить свою работу, свою операционную деятельность. Было подчеркнуто, что авиакомпания выполняет свои обязательства по займу в размере 30 млн, то есть платежи осуществляются вовремя.
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