Теперь всё больше путешественников ищут почти противоположное.
На фоне повторяющихся волн жары в Европе набирают популярность так называемые coolcations — отпуска в местах, где летом не приходится прятаться от сорокаградусной температуры под кондиционером.
Вместо юга Испании, Италии или Греции туристы присматриваются к Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Ирландии. Их привлекают прохладные вечера, морской ветер и возможность гулять днём, не выбирая кратчайший путь между тенью и холодильником с водой.
Некоторые туристы, приехавшие этим летом в Швецию, прямо рассказывали гидам, что бежали от жары в южной Европе.
Особенно их удивляло не только отсутствие изнуряющей температуры, но и сравнительно небольшое количество людей.
Поиски Копенгагена выросли почти в три с половиной раза
После первой крупной волны жары во Франции число поисков гостиниц в Копенгагене на французской версии Hotels.com выросло на 246 процентов. Интерес к Дублину увеличился на 151 процент.
Американские туристы также стали заметно чаще бронировать поездки на север Европы. По данным одного туристического агентства, количество бронирований Осло за год выросло на 154 процента, а Хельсинки — на 124 процента.
Другие туристические платформы тоже фиксируют рост. Среди британских путешественников летние бронирования Норвегии увеличились на 55 процентов, Швеции — на 57 процентов, Дании — на 29 процентов.
Правда, такие цифры требуют осторожности. Северные направления раньше занимали значительно меньшую долю рынка, поэтому даже сравнительно небольшое увеличение числа поездок может дать впечатляющий процент.
Средиземноморье всё ещё принимает намного больше отдыхающих.
Но сам выбор туристов начинает меняться.
Прохладу ищут не только на севере
Чтобы избежать жары, необязательно лететь в Скандинавию.
Туристы всё чаще выбирают северные и горные районы внутри привычных курортных стран: Галисию в Испании, Трентино-Альто-Адидже в Италии, Нормандию и Эльзас во Франции.
Летом растёт интерес и к горным курортам, которые прежде ассоциировались главным образом с зимним отдыхом.
На высоте температура вечером заметно снижается, поэтому человек может нормально спать и проводить день на улице, а не пережидать самые жаркие часы в гостинице.
Но говорить о массовом бегстве с юга Европы пока рано.
Испания и Греция продолжают устанавливать туристические рекорды. Во втором квартале 2026 года расходы туристов в Испании выросли более чем на восемь процентов.
У Средиземноморья остаются преимущества, которые нельзя заменить одной прохладной погодой: тёплое море, развитая сеть гостиниц, удобные авиарейсы, знакомая кухня и зачастую более низкие цены.
Лето может поменяться местами с осенью
Наиболее вероятный сценарий состоит не в исчезновении южного туризма, а в изменении календаря.
Те, кто раньше ехал в Испанию, Италию или Грецию в июле и августе, могут перенести поездку на май, сентябрь или октябрь. А середину лета провести в Скандинавии, Ирландии, Прибалтике или в горах.
Таким образом, туристическая карта Европы изменится не только географически, но и сезонно.
Юг не перестанет быть популярным. Просто его главный сезон может постепенно выйти за пределы традиционного школьного лета.
Север, в свою очередь, получает шанс превратить прохладную погоду, которую раньше считали недостатком, в главное туристическое преимущество.
Впрочем, у нового тренда есть одна ироничная проблема.
Северная Европа тоже нагревается, а прохладный отпуск, забронированный за несколько месяцев, уже не гарантирует прохлады.
Поэтому следующим туристическим сервисом может стать не поиск отеля у моря, а прогноз того, где через полгода ещё можно будет гулять днём без ощущения, что отпуск проходит внутри духовки.
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