На фоне повторяющихся волн жары в Европе набирают популярность так называемые coolcations — отпуска в местах, где летом не приходится прятаться от сорокаградусной температуры под кондиционером.

Вместо юга Испании, Италии или Греции туристы присматриваются к Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Ирландии. Их привлекают прохладные вечера, морской ветер и возможность гулять днём, не выбирая кратчайший путь между тенью и холодильником с водой.