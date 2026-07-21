В Европе уже давно существует система проездных билетов для железнодорожных путешествий, которая позволяет свободно перемещаться по десяткам государств. В зависимости от страны проживания путешественнику подойдут разные варианты, но принцип один: купил проездной и отправился открывать новые города.
Сегодня такие билеты объединяют 33 страны Европы. В список входят Германия, Франция, Италия, Испания, страны Балтии, государства Скандинавии, Великобритания, Турция и многие другие направления.
Любителям больших путешествий предлагают глобальные проездные сроком до трёх месяцев. Есть и более компактные варианты для тех, кто хочет исследовать только одну страну или провести несколько дней на греческих островах. Стоимость зависит от маршрута и продолжительности поездки.
Правда, существует один нюанс, о котором многие узнают слишком поздно. Сам проездной не всегда означает, что можно просто запрыгнуть в любой поезд. На популярных маршрутах, в скоростных и ночных поездах часто требуется дополнительное бронирование места за отдельную плату.
Для некоторых направлений уже появились специальные варианты проездных, в стоимость которых включено бронирование мест.
Тем, кто не знает, с чего начать, предлагают готовые маршруты. За две недели можно успеть увидеть Цюрих, Люцерн, Милан и Флоренцию, а любители северной Европы могут отправиться в путешествие по Копенгагену, Осло, Стокгольму и Хельсинки. Есть и более короткий вариант: утром выпить кофе в Амстердаме, попробовать знаменитые бельгийские вафли в Брюсселе, а вечером оказаться в Люксембурге.
Пожалуй, самое необычное в таких путешествиях вовсе не количество стран. Поезд заставляет увидеть Европу совсем иначе. Вместо очередей в аэропорту здесь меняются пейзажи за окном, а дорога неожиданно становится частью самого отпуска.
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