Правда, существует один нюанс, о котором многие узнают слишком поздно. Сам проездной не всегда означает, что можно просто запрыгнуть в любой поезд. На популярных маршрутах, в скоростных и ночных поездах часто требуется дополнительное бронирование места за отдельную плату.

Для некоторых направлений уже появились специальные варианты проездных, в стоимость которых включено бронирование мест.

Тем, кто не знает, с чего начать, предлагают готовые маршруты. За две недели можно успеть увидеть Цюрих, Люцерн, Милан и Флоренцию, а любители северной Европы могут отправиться в путешествие по Копенгагену, Осло, Стокгольму и Хельсинки. Есть и более короткий вариант: утром выпить кофе в Амстердаме, попробовать знаменитые бельгийские вафли в Брюсселе, а вечером оказаться в Люксембурге.