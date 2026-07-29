Служба финансовой разведки (FID) сообщает, что целевые финансовые санкции не распространяются на бренд «Mere», а на юридические лица, управляющие сетью магазинов под брендом «Mere», поскольку их косвенным владельцем является Сергей Шнайдер, лицо, включенное в санкционный список ЕС.
В Латвии сеть магазинов «Mere» управляется компанией SIA «Latprodukti» и латвийским филиалом иностранной торговой компании «Valiente». В результате все активы, принадлежащие, контролируемые или находящиеся во владении этих юридических лиц, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат замораживанию.
В случае официального ребрендинга магазинов под брендом «Mere» на другой бренд, это не изменит того факта, что магазины подпадают под действие целевых финансовых санкций, поскольку они принадлежат компании Schneider. Кроме того, санкционная база запрещает смену собственника юридических лиц, подпадающих под санкции, без предварительного разрешения компетентного органа, которым в данном случае является FID.
В рамках санкционной системы ЕС запрещается сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, введенных в рамках целевых финансовых санкций, включая участие в такой деятельности без сознательного стремления к достижению этой цели или результата, но с осознанием того, что участие может привести к этой цели или результату, и с допущением такой возможности.
FID поясняет, что обход или попытка обхода санкций считается нарушением санкций. Обход санкций, в том числе с использованием другого юридического лица или бренда, запрещен. Нарушение целевых финансовых санкций влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 84 Уголовного кодекса.
В настоящее время FID не располагает информацией о других розничных сетях, которые могут пострадать от санкционных списков ЕС, обновленных 23 июля.
Ранее сообщалось, что ЕС включил российского бизнесмена Шнайдера, владельца компании «Латпродукти» (SIA), управляющей сетью розничных магазинов «Мере», в 21-й раунд санкций.
Ранее FID пояснило, что санкции также распространяются на компании «Latprodukti» и филиал «Valiente» в Латвии, управляющий розничной сетью «Mere». Компании должны были немедленно прекратить свою экономическую деятельность в соответствии с ограничениями, установленными санкциями ЕС.
Также сообщалось, что 27 июля Министерство экономики и инноваций Литвы предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС путем смены бренда, что привело к закрытию магазинов «Мере», входящих в российскую сеть дисконтных магазинов «Светофор».
Основатели и совладельцы группы компаний «Светофор» управляют более чем 2200 магазинами в России и других странах под брендами «Светофор», «Мере» и «МиПрайс».
Шнайдер включен в санкционный список за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В 2024 году оборот компании «Латпродукти» составил 31,57 млн евро, что на 53% больше, чем в 2023 году, однако компания понесла убытки в размере 71 841 евро по сравнению с прибылью годом ранее. Финансовые результаты компании за 2025 год еще не опубликованы. Компания «Латпродукти» была зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 365 000 евро, согласно данным «Firmas.lv». Компания полностью принадлежит зарегистрированной в Сербии компании «SKTrade DOO Beograd», но реальным бенефициаром является Шнайдер.
По данным «Firmas.lv», в Латвии 12 магазинов «Mere» действуют в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Вентспилсе.
В то же время Шнайдер косвенно владеет литовским филиалом Valiente в Латвии. До 19 сентября 2025 года Valiente, управлявшая сетью магазинов Mere в Литве, принадлежала пяти гражданам России, включая Анну Шнайдер (66%), Рустама Килижекова (15%), Андрея Шнайдера, брата Шнайдера (12%), Валерия Яковлева (5%) и Андрея Вейкулайнена (2%). Однако в середине октября 2025 года портал Delfi.lt сообщил, что граждане России передали право собственности на компанию, управляющую магазинами Mere в Литве, компании, зарегистрированной в Испании.
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