В рамках санкционной системы ЕС запрещается сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, введенных в рамках целевых финансовых санкций, включая участие в такой деятельности без сознательного стремления к достижению этой цели или результата, но с осознанием того, что участие может привести к этой цели или результату, и с допущением такой возможности.

FID поясняет, что обход или попытка обхода санкций считается нарушением санкций. Обход санкций, в том числе с использованием другого юридического лица или бренда, запрещен. Нарушение целевых финансовых санкций влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 84 Уголовного кодекса.

В настоящее время FID не располагает информацией о других розничных сетях, которые могут пострадать от санкционных списков ЕС, обновленных 23 июля.