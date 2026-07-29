В ходе расследования рассматриваются различные версии, в том числе вопрос о том, была ли атака связана с профессиональной деятельностью Черезова.

Компания «Российская лаборатория воздушного транспорта» была основана в 2022 году и занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов.

Черезов является основателем и директором компании.