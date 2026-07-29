Ночью неизвестный трижды выстрелил в Черезова на лестничной площадке дома.
«Пострадавшего срочно доставили в больницу, врачи оказывают ему помощь», — сообщили СМИ.
Ведется розыск нападавшего, возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования рассматриваются различные версии, в том числе вопрос о том, была ли атака связана с профессиональной деятельностью Черезова.
Компания «Российская лаборатория воздушного транспорта» была основана в 2022 году и занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов.
Черезов является основателем и директором компании.
Компания производит FPV-дроны «Овод», используемые российскими вооруженными силами в войне против Украины.
Европейский союз недавно внес эту компанию в свой санкционный список, сославшись на то, что разработанные ею беспилотники использовались на передовой в войне против Украины.
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